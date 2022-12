Moncler è il titolo del settore lusso a più alta capitalizzazione quotato a Piazza Affari e negli ultimi anni ha realizzato performance molto importanti. Nel 2022, però, è stato un titolo azionario del lusso che ha fatto peggio del Ftse Mib. Cosa accadrà in futuro? Riuscirà a ripete le performance degli anni scorsi?

Un titolo azionario che ha sempre regalato ottime performance ai suoi azionisti

Dopo a sua quotazione nel 2013, il titolo Moncler ha vissuto due anni molto difficili a Piazza Affari. Sono stati, infatti, tutti al ribasso. Dal 2015, però, è iniziata la riscossa e in sette anni le quotazioni hanno guadagnato circa il 600%. In particolare, abbiamo assistito a ben sette anni consecutivi tutti al rialzo.

Il 2022 per Moncler, invece, si avvia a chiudere in territorio negativo. Da inizio anno, infatti, il titolo perde circa il 22% facendo peggio sia del settore di riferimento, perdita media del 7,60%, che del Ftse Mib che perde l’11,30%.

In questo ribasso c’è un aspetto che vogliamo evidenziare. Non si può attribuire totalmente questa discesa allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Il massimo storico, infatti, è stato segnato a novembre del 2021 e da quel momento è iniziata una fase ribassista che ha visto 7 mesi consecutivi al ribasso. Una sequenza del genere non era mai stata osservata su Moncler. Adesso le cose vanno un po’ meglio, ma prima di assistere a un’inversione di lungo periodo la strada potrebbe essere ancora lunga.

Andiamo, quindi, a vedere cosa ci aspetta nel breve periodo.

Un titolo azionario del lusso che ha fatto peggio del Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 12 dicembre in rialzo dell’1,44% rispetto alla seduta precedente a quota 50,08 euro.

Con tre sedute consecutive al rialzo le quotazioni rompono la fase di incertezza che sta attanagliando il titolo.Ecco, quindi, che, anche se in modo ancora non del tutto convincente le medie hanno invertito al rialzo facendo intravedere un ultimo scorcio di 2022 al rialzo. A supporto di questo scenario c’è anche lo SwingTrading Indicator che, allo stato attuale, è impostato al rialzo ormai da qualche seduta. Potrebbe, quindi, essere possibile almeno un ritorno fino in area 60 euro.

