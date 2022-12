3 agevolazioni per i pensionati che rendono la vita più facile e la crisi economica meno dura

La vita da pensionati in Italia non è certo facile. Non si arriva quasi mai serenamente a fine mese e i soldi non bastano mai per fare tutto. Cibo, bollette, affitto, cure mediche. Fortunatamente ci sono delle agevolazioni che permettono ai pensionati di far fronte in modo più sereno a molte spese. E la terza di quelle che elencheremo è conosciuta molto poco, anche se importantissima. Andiamo a scoprirle continuando a leggere.

I pensionati italiani, pur avendo la pensione rivalutata annualmente, faticano sempre di più ad arrivare a fine mese. L’assegno, nella maggior parte dei casi, è molto basso e non permette di condurre una vita che permetta molti sfizi. Nella maggior parte dei casi, si sopravvive, mese dopo mese in attesa della tredicesima o di un aiuto da parte di un figlio che se la passa meglio. Ma quello che non tutti sanno è che ci sono 3 agevolazioni per i pensionati che rendono la vita più semplice. Scopriamole.

Sconti su servizi molto importanti

Non tutti lo sanno ma per i pensionati è possibile fruire di sconti su alcuni servizi essenziali. Sono previste 3 importanti agevolazioni che forse neanche sono abbastanza pubblicizzate e che possono aiutare questa categoria molto fragile. E rendere la loro vita più semplice.

Quando si paga un bollettino postale per i pensionati costa meno, e alcuni Comuni prevedono anche che possano viaggiare gratis sui trasporti pubblici. Per gli over 75, inoltre, che rispettano determinati requisiti reddituali è prevista anche l’esenzione dal pagamento del canone RAI.

Sconti sulla sanità per i pensionati

Un’altra agevolazione molto importante prevista per i pensionati è l’esenzione dal ticket sanitario. L’esenzione totale, o parziale, però, in questo caso spetta in base al reddito annuo che non deve superare i 36.151,98 euro.

Il beneficio viene riconosciuto solo presentando apposita richiesta alla propria ASL. Ed è valido non solo per il pagamento del ticket di visite o esami, ma anche per l’acquisto dei farmaci.

Delle 3 agevolazioni di cui stiamo parlando la terza è certamente la meno conosciuta. Si tratta della convenzione con l’INPS con la quale i pensionati possono ottenere prestiti agevolati. Ovviamente la richiesta va presentata tramite banche o finanziarie che siano convenzionate con l’istituto. E i prestiti, poi, saranno rimborsati con trattenute modeste sulla pensione.

Ma quali vantaggi ci sono con la convenzione INPS? Innanzitutto si ha accesso a tassi agevolati sempre più bassi di quelli normali. Inoltre, la rata di restituzione non supera mai il quinto della pensione che si riceve e non servono garanti e ipoteche per ottenere il prestito.

Inoltre, e non meno importante, è possibile ottenerlo anche per coloro che sono iscritti nel registro dei cattivi pagatori. Questo perché a garanzia del prestito c’è la pensione.