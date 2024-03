3 settori che gli investitori dovrebbero tenere d’occhio nei prossimi mesi

Come e in cosa investire? Questa è la domanda che gli investitori si stanno maggiormente ponendo in un momento storico come questo, caratterizzato da una notevole incertezza dei mercati. È infatti in corso un anno ricco di opportunità ma anche di sfide, non soltanto per le tensioni geopolitiche in corso nel Medio Oriente o per la guerra tra Russia e Ucraina ma anche a causa delle elezioni che si sono tenute o che si terranno in numerosi Paesi del Mondo, non ultime quelle statunitensi, spesso latrici di ulteriore incertezza. Per non parlare, poi, della situazione legata ai tassi di interesse, che le Banche centrali hanno notevolmente aumentando durante il 2023 e che dovrebbero tagliare nel corso di quest’anno, sebbene al momento i dati relativi all’inflazione non siano abbastanza incoraggianti da spingerle a pronunciarsi con certezza in proposito. In questa particolare situazione, in cosa bisogna investire? Dopo aver illustrato i Paesi che potrebbero offrire interessanti occasioni ai trader, vediamo 3 settori che gli investitori dovrebbero invece tenere d’occhio nei prossimi mesi e i motivi per cui farlo secondo l’outlook 2024 stilato dagli analisti della nota banca Goldman Sachs.

I semiconduttori e i beni strumentali per la loro produzione

Questo settore potrebbe dimostrarsi particolarmente redditizio nel corso dell’anno, essendo strettamente legato al trend dell’Intelligenza Artificiale. Sempre più aziende, infatti, si stanno muovendo in modo tale da rimanere al passo coi tempi e per farlo necessitano di data center sempre più avanzati. Dunque, la loro domanda è aumentata notevolmente, portando di conseguenza ad un boom del settore.

La cybersecurity

Per Goldman Sachs, da tenere d’occhio è anche il settore della cybersecurity, in cui Paesi come il Giappone stanno cominciando ad investire sempre di più. Le società di tutto il Mondo sviluppato tendono infatti a dipendere sempre di più dalla tecnologia. Si pensi, ad esempio, ai pagamenti, che sempre più spesso avvengono in modo automatizzato. Inoltre, come sottolineano gli analisti, gli attacchi informatici stanno diventando sempre più pericolosi e sofisticati.

Ecco due dei principali motivi per cui l’attenzione attorno al settore della cybersecurity è cresciuta e continuerà a crescere ulteriormente nei prossimi mesi, almeno secondo le più recenti previsioni.

3 settori che gli investitori dovrebbero tenere d’occhio nei prossimi mesi: l’healthcare

L’Intelligenza Artificiale non ha impattato soltanto sui settori legati direttamente al mondo della tecnologia. La sua diffusione, secondo gli analisti di Goldman Sachs, potrebbe anche portare a grandi novità nel campo dell’healthcare.

Una tra tutte? La trasformazione di dati biologici complessi in informazioni significative, con implicazioni nello sviluppo di nuovi farmaci, di tecnologie mediche o anche di assistenti sanitari automatizzati.

L’importanza dell’IA per gli investitori secondo Goldman Sachs

Gli analisti della nota banca, inoltre, sottolineano anche che presto potrebbe diventare di vitale importanza per gli investitori sapere come servirsi degli strumenti di Intelligenza Artificiale per gestire al meglio dati sempre più complessi e meno strutturati.

Tali strumenti gli permetteranno di estrarre informazioni da questi ultimi e ricevere sempre le ultime novità sui mercati, migliorando la qualità dei propri investimenti e minimizzando sempre di più i rischi. Insomma, probabilmente anche il modo di fare trading potrebbe presto cambiare per sempre grazie alla sempre maggiore diffusione dell’IA.

Lettura consigliata

2 Paesi che potrebbero sfruttare l’attuale situazione geopolitica