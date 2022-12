Se investi in Borsa! Non perdere fra pochi giorni il nuovo straordinario Ebook di ProiezionidiBorsa

ProiezionidiBorsa è lieta di presentare un Ebook straordinario. In circa 70 pagine tutto quello che gli investiori dovrebbero sapere per guadagnare sui mercati azionari.

Sommario 3

Introduzione 6

Il Ciclo economico 10

Come si muove un ciclo economico? 10

Quanto è durata in media una recessione? 10

I mercati nel lungo termine ricalcano perfettamente i periodi di recessione o di espansione? 10

Le correlazioni tra gli strumenti finanziari 16

Historia Magistra Vitae 16

La correlazione tra i mercati finanziari 17

Quando si verificano i ribassi sui mercati 18

Anno 2007 20

Anno 2008 21

Anno 2009 22

Anno 2010 23

Anno 2011 24

Anno 2012 25

Anno 2013 26

Anno 2014 27

Anno 2015 28

Anno 2016 29

Anno 2017 30

Anno 2018 31

Anno 2019 32

Anno 2020 33

Anno 2021 34

Anno 2022 35

Anno 2023 38

Anno 2024 39

Anno 2025 40

Anno 2026 41

Anno 2027 42

Anno 2028 43

Anno 2029 44

Anno 2030 45

Anno 2031 46

Anno 2032 47

Anno 2033 48

Anno 2034 49

Anno 2035 50

Anno 2036 51

Anno 2037 52

Anno 2038 53

Anno 2039 54

Anno 2040 55

Anno 2041 56

L’approccio ai mercati dell’investitore scimmia 57

Studio statistico sul possibile guadagno di un investitore scimmia 57

Guadagnare quando gli altri perdono 59

Cosa accadrebbe andando a comprare dopo un ritracciamento del 20%? 60

Quale rendimento sui principali indici mondiali dopo 10 anni? 61

Vista la variabilità delle probabilità ottenute tra i diversi indici, su quale investire? 62

I flussi medi di cassa e la durata ideale di un investimento 63

La migliore strategia di investimento 65

Le previsioni degli analisti 66

Conclusioni 68

