Le previsioni di settima scorsa sui movimenti di breve si sono rivelate efficaci e le quotazioni del Ftse Mib hanno accelerato al ribasso. La situazione, però, è ancora incerta e bisogna attenzione al Ftse Mib che potrebbe raggiungere livelli inimmaginabili.

La settimana del Ftse Mib ha avuto uno sviluppo incredibile. Dopo avere registrato 5 sedute consecutive tutte al ribasso, quella di venerdì potrebbe avere segnato la svolta. Infatti, dopo avere aperto in gap-up ed essere arrivate a perdere oltre l’1,5% dai massimi di giornata, le quotazioni hanno reagito chiudendo quasi sui massimi di giornata. Cosa più importante, però, hanno interrotto la sequenza di cinque sedute consecutive con chiusura inferiore all’apertura e inferiore alla chiusura precedente. In ogni caso ha collezionato la settima seduta consecutiva con chiusura inferiore all’apertura.

Attenzione al Ftse Mib, potrebbe raggiungere livelli inimmaginabili

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la settimana del 9 dicembre con un seduta che ha visto un rialzo dello 0,29% a quota 24.292. La settimana, invece, ha chiuso al ribasso dell’1,14%.

Time frame giornaliero

Nel breve periodo è evidente l’inversione ribassista confermata sia dall’incrocio delle medie mobili che dal nostro oscillatore SwingTrading Indicator. La discesa, quindi, potrebbe protrarsi anche nelle prossime sedute. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 23.400. La massima estensione di questo ribasso, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 20.500.

Questo scenario ribassista potrebbe essere messo in discussione qualora la prova di forza messa in atto nel corso della seduta del 9 dicembre venisse confermata. Una conferma della ripresa del rialzo potrebbe arrivare dal superamento di area 25.000. Notiamo, infatti, che questa area di massimo già a giugno aveva frenato l’ascesa delle quotazioni.

Time frame settimanale

Per il medio/lungo periodo l’impostazione rimane saldamente rialzista, con le medie incrociate al rialzo e che non accennano all’inversione.

Nulla da aggiungere, quindi, a quanto scritto nelle settimane precedenti.

Se investi in Borsa! Non perdere fra pochi giorni il nuovo straordinario Ebook di ProiezionidiBorsa