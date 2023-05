Un sugo per la pasta sfiziosissimo? Ecco la ricetta preferita dalla star di Hollywood Stanley Tucci

Un alimento base della dieta mediterranea sarebbe la pasta. In qualsiasi formato è il piatto che la maggior parte di chi abita in Italia preferisce mangiare. Sono ormai famose nel mondo ricette come la carbonara e l’amatriciana e alcuni Vip internazionali o meno cercano di replicarle. Tra le star di Hollywood molte vantano origini italiane e sono appassionate di cucina. Un attore famoso e apprezzato è Stanley Tucci, bravo anche ai fornelli. Ora scopriremo uno dei condimenti per la pasta che fa spesso.

Se dovessimo dire in pochi secondi un piatto italiano apprezzato nel Mondo forse diremmo la pizza. Subito dopo, però, penseremmo alla pasta. Questo alimento infatti viene mangiato volentieri un po’ ovunque nei ristoranti italiani. Tanti turisti arrivano in Italia per esplorare le bellezze, ma anche per il cibo. Alcuni frequentano corsi brevi per imparare a cucinare gli spaghetti, la pizza e i dolci.

Un primo piatto ricco di bontà e nutrienti

Che sia pasta fresca o secca, lunga o corta, nelle nostre famiglie è spesso presente in tavola.

Secondo gli esperti di Humanitas 100 g di pasta di semola apporterebbero circa 350 calorie e tanti nutrienti. Pensiamo oltre ai carboidrati anche a vitamine e minerali. Questo alimento rilascerebbe lentamente il glucosio e in particolare la pasta integrale potrebbe aiutare l’attività intestinale. Mangiare un bel piatto di pasta è uno sfizio di tanti, anche di vip e attori di Hollywood. Alcuni hanno appreso l’abitudine in famiglia, poiché di origine italiana. Altri hanno iniziato ad amare la cucina del Bel Paese durante una vacanza o a casa di amici e nei locali italiani all’Estero.

Un attore e regista molto che ama mangiare e cucinare è Stanley Tucci. Statunitense, la sua famiglia ha origini calabresi. Ha raggiunto il successo grazie a tanti film. Ricordiamo tra gli altri Era mio padre, Shall we dance, Il diavolo veste Prada. Oltre ad eccellere nella recitazione ha pubblicato anche dei libri. L’ultimo è “Taste. My life through food” (Ci vuole gusto. La mia vita attraverso il cibo). La sua bravura in cucina è anche visibile sui social.

Un sugo per la pasta sfiziosissimo? Ecco la ricetta di Stanley Tucci

Tra le ricette preferite da Stanley Tucci ci sono quelle italiane. Per fare la salsa alla marinara l’attore usa:

3 barattoli di pomodoro pelato San Marzano;

mezza cipolla bianca affettata finemente;

2 spicchi d’aglio tagliati a metà;

qualche foglia di basilico;

un pizzico di origano;

olio extravergine di oliva;

sale.

Scaldare un po’ di olio in una padella a fuoco medio. Aggiungere l’aglio e poi la cipolla. Cuocere fino a farla ammorbidire. Versare anche i pelati e schiacciarli con una forchetta. Dopo qualche minuto aggiungere il basilico, l’origano e il sale. Lasciare sobbollire per circa 25 minuti. Stanley Tucci consiglia questo condimento per la pasta, gli gnocchi e anche la pizza. Si può preparare in anticipo e conservarlo in frigorifero o nel congelatore in contenitori adatti e chiusi.

Un sugo per la pasta sfiziosissimo? Ecco la ricetta di quello alla marinara, quindi, amata da questa star di Hollywood.