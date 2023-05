Da quando è stato quotato il titolo Campari ha guadagnato oltre il 1.800% ed è arrivato a guadagnare anche oltre il 2.100%. La sua forza, però, va al di là di questi numeri. Come vedremo, infatti, quando i tori vacillano sul Ftse Mib c’è una sola certezza, le azioni Campari. Nei momenti più turbolenti, infatti, il titolo riesce sempre a fare meglio del mercato e a proteggere il patrimonio. Vediamo, quindi, quali sono le caratteristiche che rendono questo titolo unico.

Quali sono le principali caratteristiche del titolo?

Una statistica che dice tutto sulla solidità del titolo è quella che ci dice la probabilità di avere un rendimento positivo dopo un certo numero di anni. Se si considera un arco temporale di 10 anni la probabilità che la performance sia positiva è del 100% per un rendimento medio annuo del 32% circa. Lo stesso risultato si ripete su un periodo di cinque anni. È interessante notare, poi, che anche dopo 2 anni la probabilità di avere un ritorno positivo è molto alta essendo pari al 90% circa.

Numeri eccezionali, ma che vanno accompagnati da una raccomandazione di prudenza. Tutte le statistiche, infatti, sono state ottenute su tutto lo storico a disposizione, ma non c’è certezza che gli stessi risultati si ripetano in futuro. Hanno, quindi, solo un valore indicativo.

Ma come può un titolo crescere così costantemente in Borsa? La spiegazione potrebbe essere legata alla crescita della società mediante acquisizioni esterne. Una caratteristica di Campari, infatti, è quella di distribuire un dividendo praticamente inesistente, ma di investire molto nella crescita alimentata da un’attività molto redditizia.

Quando i tori vacillano sul Ftse Mib c’è una sola certezza, le azioni Campari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 2 maggio a quota 11,99 €, in rialzo del 2,65% rispetto alla seduta precedente.

C’è poco da aggiungere su un titolo impostato al rialzo e che sale ininterrottamente da inizio anno. Adesso, però, le quotazioni sono a contatto con la resistenza in area 12,078 €. La rottura di questo livello potrebbe spingere le quotazioni verso l’obiettivo successivo in area 13 €. In caso contrario il titolo potrebbe scendere fino in area 1,164 €. Solo una chiusura sotto questo livello, però, potrebbe portare a un’inversione ribassista.

