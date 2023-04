Cucinare spendendo poco e senza fatica? Ecco 3 idee di Lillo Petrolo utili anche ai pigri!

Stare ai fornelli può essere impegnativo. Pensiamo ai cuochi dei ristoranti alle prese con tante ordinazioni. A casa possiamo dedicarci alla cucina in modo diverso. In base al tempo e alla creatività portiamo in tavola dei primi piatti o dei secondi prelibati. Tra i tanti Vip che si cimentano con la preparazione dei pasti troviamo incredibilmente Lillo Petrolo. Ecco qualche suo suggerimento.

Ogni giorno dobbiamo nutrire il nostro corpo. C’è chi ha poco tempo e si arrangia al fast food o al bar mangiando un panino al volo. Altri possono andare in pausa pranzo in un ristorante. A causa della vita frenetica spesso l’unico pasto che si cucina a casa è la cena. Nel weekend si ha più tempo e ci si dedica ai fornelli. Via libera quindi a colazioni ricche consumate tranquillamente in pigiama. Anche gli altri pasti possono essere più elaborati. Cosa fare invece quando si ha un budget ridotto e anche poco tempo? Tra poco lo scopriremo.

Un personaggio poliedrico

Quando pensiamo a Lillo Petrolo, autore, attore comico, doppiatore, fumettista e musicista, immaginiamo soprattutto un suo personaggio. Ci riferiamo a Posaman. Reso famoso nel programma LOL- Chi ride è fuori trasmesso da Amazon Prime Video, questo strano supereroe ha suscitato l’apprezzamento di molti.

Recentemente abbiamo visto Pasquale Petrolo nella serie Sono Lillo e nel film Gli idoli delle donne. Fa spesso coppia in scena, in tv e al cinema con Claudio Gregori. Lillo e Greg li possiamo anche ascoltare in radio nel programma 610.

La creatività e la comicità di Lillo si apprezzano anche sui social. Le sue ricette tra il serio e il faceto stanno spopolando. Si può essere di fretta, stanchi oppure nella condizione di uno studente fuori sede. In questi e in altri casi possono essere utili dei suggerimenti di Lillo Petrolo.

Cucinare spendendo poco e senza fatica? Ecco 3 idee semplici da copiare

Con pochi euro ad esempio si può risolvere la cena in questo modo, secondo il noto comico. Basta aprire una lattina di tonno e schiacciare bene il contenuto su un piatto. Scoliamo dal liquido dei fagioli precotti e aggiungiamoli al tonno. Insaporiamo con un pizzico di sale e del pepe nero. Possiamo anche unire un po’ di cipolla. Mescoliamo e mangiamo. In inverno è consigliabile riscaldare leggermente il tutto.

Un’altra ricetta di Lillo riguarda la colazione. Si tratta dei suoi “pancake per pigri” fatti in pochi minuti sporcando poche cose. Petrolo suggerisce di mettere in uno shaker una tazza di latte di cocco o vaccino, una tazza di farina 00, un uovo, un cucchiaino di zucchero, mezzo cucchiaino di sale. Avvitare il tappo ed agitare. Scaldare un padellino antiaderente e versare il composto ottenuto. Cuocere ambedue i lati e mangiare con miele e frutta.

Infine, il simpatico Lillo consiglia di comprare del pollo in rosticceria e di arricchirlo con olive o altro. Basterà infatti aggiungere dell’insalata con funghi, carciofi e mais o patatine fritte. Cucinare spendendo poco e senza fatica? Ecco 3 idee veloci che piacerebbero pure a Posaman!