ENI è stata trascinata al ribasso dal tracollo del petrolio: dove passa la sua linea del Piave?

I rapporti sulle aperture di posti di lavoro e sugli ordini di fabbrica più deboli del previsto hanno segnalato la debolezza dell’economia statunitense. Analogamente, i dati cinesi manifatturieri e non manifatturieri di lunedì, più deboli del previsto, hanno indicato la debolezza dell’economia cinese. Poiché gli Stati Uniti e la Cina sono i due maggiori consumatori di greggio al mondo queste due notizie hanno avuto un impatto devastante sul petrolio che sta perdendo oltre il 5%. In questo contesto, ENI è stata trascinata al ribasso dal tracollo del petrolio. Dove si potrebbe fermare questo tracollo? Quale potrebbe essere il livello giusto sul quale entrare in acquisto?

Quali sono i punti di forza e di debolezza del cane a sei zampe?

La società presenta un’interessante sottovalutazione in termini dei multipli di mercato. Inoltre, qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni ENI risultano essere sottovalutate. Ad esempio, il rapporto “enterprise value to sales” è di 0,48 per l’anno 2023. Uno dei più bassi di tutta Piazza Affari. Tra gli altri punti di forza c’è l’interessante rendimento del dividendo che dopo il ribasso del 2 maggio è pari a circa il 7%.

Anche gli analisti sono ottimisti sul titolo. Nell’ultimo anno, infatti, gli analisti hanno sia regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società che le previsioni di utili per azione. Il prezzo obiettivo medio, poi, esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Tra i punti di debolezza, invece, c’è la debole crescita attesa per i prossimi anni da parte degli analisti.

ENI è stata trascinata al ribasso dal tracollo del petrolio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 2 maggio a quota 13,17 €, in ribasso del 4,19% rispetto alla seduta precedente.

Nonostante il forte ribasso, le quotazioni non hanno ancora svoltato con decisione al ribasso. Come si vede dal grafico, infatti, il primo supporto della proiezione rialzista è ancora inviolato e passa per area 12,869 €. Una chiusura giornaliera sotto questo livello potrebbe spingere le quotazioni di ENI verso l’obiettivo più probabile in area 11 €. Sotto questo livello, poi, l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 8 €.

Viceversa, la tenuta del supporto potrebbe rappresentare un ottimo trampolino di lancio per un futuro rialzo.

