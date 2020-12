Il soufflé ha origine in Francia nel XVII secolo ed è una preparazione che può essere realizzata sia con ingredienti dolci, sia salati. Si diffonde rapidamente in tutta Europa nel secolo successivo e quello che vogliamo proporre oggi è un soufflé semplice da preparare e molto goloso, nella sua variante salata: il soufflé di patate e prosciutto. In questa versione non sono presenti formaggi, ma volendo si può arricchire con formaggi come parmigiano o gorgonzola.

Ingredienti

3 uova;

400 gr. di patate;

100 gr. di prosciutto cotto;

60 gr. di burro;

100 ml. di latte;

sale q.b.;

pepe nero q.b.

Preparazione del soufflé

Per iniziare, mettere le uova fuori dal frigo, perché andranno usate a temperatura ambiente. Lavare e rimuovere i residui di terra dalle patate. Metterle a cuocere in una pentola con un pizzico di sale per circa 25 minuti in maniera che si ammorbidiscano. Lasciarle intiepidire e sbucciarle: in caso di difficoltà aiutarsi con un coltello. Usando uno schiacciapatate, schiacciarle e metterle da parte.

Accendere il forno a 180 gradi ventilato. Sciogliere 50 grammi di burro e unirlo alle patate (ricordare di tenere un po’ di burro per imburrare i pirottini). Rompere le uova in una ciotola separando i tuorli dagli albumi. Aggiungere i tuorli alle patate schiacciate e condire con sale e pepe quanto basta. Versare il latte poco alla volta e mescolare aiutandosi con una frusta. Tagliare a pezzetti il prosciutto e mescolare affinché si amalgami il tutto. Adesso, montare gli albumi a neve ed incorporarli al composto con movimenti lenti dal basso verso l’alto: per farlo, aiutarsi con una spatola. Imburrare i pirottini con il burro rimasto e riempirli per due terzi. Farli cuocere per 25 minuti e sfornare.

Per ottenere un soufflé semplice da preparare e molto goloso, si consiglia di non aprire il forno durante la cottura per non farlo sgonfiare. Inoltre, prima di servirli, è bene lasciarli riposare dentro il forno spento per qualche minuto.

