Riuscire a mantenere il proprio corpo in forma anche dopo una certa età non è un missione impossibile. Esistono tanti modi per prendersi cura del proprio aspetto e del proprio corpo attraverso attività sportive, seguendo una sana e corretta alimentazione e osservando uno stile di vita regolare.

Per le donne in particolare avere un fisico in forma e delle belle gambe snelle e toniche è davvero importante. Le regole fondamentali da tenere in considerazione sono sicuramente quelle di seguire una dieta ricca di frutta e verdura, bere molta acqua ed evitare cattive abitudini come il fumo.

Un ottimo modo per bruciare grassi è indubbiamente quello di camminare che resta l’esercizio più semplice ed efficace per tonificare al meglio le gambe ma anche il resto del corpo.

Un solo rimedio per avere anche dopo gli anta gambe e braccia toniche e snelle e seno più alto e sodo

Dopo i quarant’anni il corpo inizia a diminuire la produzione di collagene ed elastina con la conseguente perdita di tono ed elasticità delle gambe, braccia, seno, viso e décolleté.

Tuttavia esistono diverse strategie da poter mettere in pratica. Un solo rimedio per avere anche dopo gli anta potrebbe esser considerato la ginnastica vasale.

La ginnastica vasale non è altro che una semplice doccia di contrasto che alterna getti di acqua calda a quelli di acqua fredda.

Questa alternanza riattiva e migliora la circolazione, infatti il getto di acqua calda dilata i vasi sanguigni mentre il getto di acqua fredda li restringe.

In questo modo si andrà dunque a migliorare l’elasticità venosa e arteriosa e con essa anche la tonicità muscolare.

Le docce di acqua fredda sono molto indicate anche per chi soffre di problemi di circolazione e gonfiori alle gambe e alle caviglie.

Quindi un piccolo ma efficace trucco che si può tranquillamente mettere in pratica a fine di ogni doccia quotidiana.

Basterà alternare getti di acqua calda a quelli di acqua fredda su gambe, braccia e seni.

È consigliabile effettuare questa pratica ogni giorno ad ogni doccia per 4/5 minuti. Si riuscirà a regalare in questo modo un décolleté più sodo e tonico, gambe e braccia rinvigorite e rassodate.

Il getto d’acqua calda/fredda può considerarsi un valido alleato per rassodare, levigare e tonificare le zone critiche del corpo.

Letture consigliate

Per bruciare grassi, tonificare i muscoli e accelerare il metabolismo è questa la migliore tecnica di allenamento da praticare