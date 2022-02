Il Carnevale è una festa molto amata dai bambini ma anche dagli adulti. Un momento di divertimento, allegria e spensieratezza che precede il periodo della Quaresima.

Durante i giorni del Carnevale le città sono invase dai carri allegorici, dalle sfilate in maschera, da coriandoli e stelle filanti.

Ogni Regione ha le sue tradizionali maschere, ma anche i suoi dolci tipici. Pensiamo alle frappe chiamate anche bugie o chiacchiere, ma anche alle frittelle, ai ravioli dolci, ecc.

Sono una vera tentazione queste castagnole fritte arricchite con un ingrediente davvero goloso

Ma non dimentichiamo un altro dolce tipico di questo periodo. Parliamo delle castagnole, cioè delle frittelle a forma di pallina grandi, più o meno, come una castagna. L’impasto per prepararle è davvero molto semplice. La tradizione vuole che siano fritte, ricoperte di zucchero semolato e servite ben calde.

Come ogni ricetta tradizionale, anche quella delle castagnole subisce delle variazioni. Infatti, ognuno le prepara come desidera. Ad esempio, possiamo pensare di cuocerle al forno. Ma ancora, farcirle con la crema pasticcera o con quella alla nocciola. Insomma, possiamo scegliere l’ingrediente aggiuntivo che più ci piace.

Ma oggi abbineremo alle nostre gustose castagnole un ingrediente super goloso. Parliamo delle gocce di cioccolato.

Ingredienti:

200 g di farina 00;

50 g di burro;

60 g di zucchero;

40 g di gocce di cioccolato fondente;

8 g di lievito per dolci;

2 uova;

scorza di mezzo limone grattugiato;

1 pizzico di sale;

olio per friggere;

zucchero per decorare.

Preparazione

Sono una vera tentazione queste castagnole fritte, facili e veloci da preparare. Infatti, iniziamo la nostra ricetta versando la farina setacciata in una ciotola, unendo il lievito. Aggiungiamo il burro ammorbidito, le uova, lo zucchero, la buccia grattugiata del limone e il pizzico di sale.

Amalgamiamo bene tutti gli ingredienti e uniamo le gocce di cioccolato. L’impasto dovrà risultare liscio e omogeneo. Uniamo un pochino di latte se risulta troppo duro.

Avvolgiamo l’impasto nella pellicola trasparente e lasciamo riposare in frigo per circa 15 minuti.

Trascorso questo tempo, dividiamo l’impasto in 4 parti e ricaviamo dei pezzettini di circa 12 g. Lavoriamoli con le mani, fino ad ottenere delle palline.

Nel frattempo scaldiamo l’olio e, quando sarà arrivato alla temperatura giusta, friggiamo le nostre castagnole. Giriamole spesso e quando saranno ben dorate scoliamole per bene. Per eliminare l’olio in eccesso, adagiamole su un piatto rivestito di carta assorbente. Ancora ben calde, rotoliamole nello zucchero semolato e serviamo ai nostri ospiti.

