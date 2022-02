La potatura è un’attività fondamentale, utile per rafforzare la salute delle piante e degli alberi. Una tecnica che permette di massimizzarne la resa produttiva, regolare l’accrescimento e proteggere dalle malattie.

Un’operazione che ci permette di eliminare i rami improduttivi, abbellire l’estetica della pianta e renderla più forte.

Ogni arbusto ha le sue esigenze, infatti esistono diversi momenti per effettuare la potatura.

Di solito, gli alberi da frutto necessitano di questo intervento durante il periodo invernale, quando la pianta è in riposo vegetativo. Parliamo di quella fase di stasi che non prevede la nascita e la crescita di fiori e frutti.

Qualche utile curiosità

Sono tanti gli alberi che, proprio a febbraio, necessitano di questo intervento. Primo tra tutti il mandorlo.

Parliamo di un albero che simboleggia la rinascita, perché è uno dei primi a sbocciare in primavera. Un arbusto molto longevo, originario dell’Asia e già conosciuto dagli antichi Romani e Greci.

Il mandorlo è un albero molto resistente. Non teme il freddo invernale e il caldo estivo.

I suoi fiori sbocciano ad inizio primavera. Sono molto eleganti, delicati e di colore bianco o rosa. Il frutto è ben conosciuto da tutti, sia per la sua bontà, sia per le proprietà nutrizionali. Può essere consumato come snack oppure utilizzato per la preparazione di dolci. Non dimentichiamo, anche, che dalle mandorle si può ricavare la farina e anche una famosa bevanda.

Ecco come potare a febbraio il mandorlo per avere fioriture mozzafiato e frutti pieni e croccanti

La potatura invernale del mandorlo avviene tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Infatti, deve essere programmata qualche settimana prima che si sviluppino i germogli.

Un ritardo potrebbe arrestare la crescita della pianta e portare a frutti più piccoli e un raccolto meno abbondante.

La potatura invernale è necessaria per accorciare i rami vigorosi e corti ed eliminare le parti attaccate dai parassiti.

I tagli non devono essere mai eccessivi, perché la pianta potrebbe risentirne e reagire con la produzione della gomma. Se si verifica questa condizione, si potrebbero utilizzare dei prodotti specifici che aiutino a limitare lo sviluppo delle infezioni.

Naturalmente, in base al gruppo di appartenenza, ogni albero ha necessità differenti che influenzano anche la potatura.

Ma in generale, ecco come potare a febbraio il mandorlo per consentirgli di rimanere sano e vigoroso. Questi interventi miglioreranno, anche, la qualità e la quantità dei suoi frutti.

Approfondimento

