Esaltare la bellezza naturale con prodotti realizzati a casa è ancora più semplice. La Redazione Beauty di ProiezionidiBorsa intende allora mostrare come preparare un solo incredibile prodotto per labbra rosse da invidia e guance rosa dall’aspetto naturale. La protagonista? Ovviamente la carota rossa, un vegetale ottimo da usare nella cosmesi naturale. Ecco come lavorare la carota e quali altri ingredienti aggiungere per ottenere un lucidalabbra rosso naturale e un blush liquido per le guance.

Il necessario

Occorreranno solo due ingredienti: carote rosse e glicerina vegetale. È possibile acquistare le prime direttamente al supermercato e nei negozi di ortofrutticola più forniti. La glicerina vegetale invece trova larghissimo impiego nel mondo della cosmesi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Essa è antiossidante e idratante e queste caratteristiche la rendono perfetta per capelli e cura del viso o del corpo. Molti dolci la menzionano tra gli ingredienti poiché migliora creme e impasti di ogni tipo. È possibile acquistarla nei negozi che rivendono prodotti naturali o anche comodamente online.

Consigliamo di adoperarla contro la produzione eccessiva di sebo, eczemi e psoriasi della pelle e anche come lassativo naturale. Ma ecco subito come impiegarla insieme alla rapa rossa per un solo incredibile prodotto per labbra rosse da invidia e guance rosa dall’aspetto naturale.

La lavorazione

Bisognerà estrarre il succo di due carote rosse di media grandezza. Consigliamo di pelarle e frullarle oppure di usare un estrattore di succo. Collocare quindi il succo in una pentola sul fornello a fuoco basso.

Bisognerà lasciare addensare il succo proprio come se fosse una crema. Occorre però avere cura di mescolare continuamente il composto per non farlo attaccare sui bordi. Spegnere il fuoco e versare il tutto in un contenitore.

Aggiungere due cucchiai di glicerina vegetale. Consigliamo di dosarla anche un po’ in base alla consistenza desiderata. La consistenza ideale è una sorta di gel non troppo liquido o solido. Riempire allora il contenitore scelto con il composto.

L’utilizzo

Consigliamo di usare un contenitore dotato di roll-on per semplificare l’applicazione. Andrà comunque bene un piccolo vasetto trasparente dotato di tappo. Questo prodotto è perfetto per dare colore alle labbra e reidratarle.

Suggeriamo di applicarne davvero pochissimo sulle guance e sfumare come se fosse un blush liquido. Per sapere invece come creare un blush in polvere sempre utilizzando la carota rossa ecco subito un’altra guida.