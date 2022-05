Siamo ormai vicini all’estate e come sempre ci viene in mente di rimetterci in forma e perdere qualche chilo di troppo. Puntualmente, un mese prima dell’arrivo della stagione delle spiagge, decidiamo che è il momento di fare qualcosa. La palestra non è contemplata, ma non significa che non possiamo fare un po’ di attività fisica. Oltre che per rimettersi in forma, l’attività fisica ha un ruolo importante per garantire una buona salute. Come afferma l’istituto Superiore di Sanità, dovrebbe essere parte integrante di un sano stile di vita a tutte le età. Vediamo allora come fare qualche esercizio utile per rimettere in moto il metabolismo anche per i principianti.

Un solo facilissimo circuito da fare al parco o a casa può aiutarci a rimetterci in forma per l’estate

Cominciamo con una camminata veloce di riscaldamento, possiamo fare un giro sotto il palazzo o andare al parco. Mentre ci riscaldiamo possiamo abbinare anche qualche semplice esercizio di rotazione delle braccia. Dopodiché si può cominciare con il circuito. Ogni esercizio andrà fatto per 30 secondi, seguiti da 15 secondi di riposo tra un esercizio e l’altro. In totale neanche 20 minuti per 5 serie da 5 esercizi.

Con la schiena dritta, corriamo sul posto e spostiamoci lateralmente senza interrompere il movimento. Apriamo prima con una gamba e poi con l’altra e continuiamo per tutti i 30 secondi. Il secondo esercizio consiste negli squat, di preciso gli air squat. Con la schiena ben dritta, piedi paralleli alle spalle, ci pieghiamo come se dovessimo sederci. Prima teniamo le braccia lungo il corpo e poi portiamole in avanti con i palmi rivolti verso l’interno. Attenzione a piegare bene la schiena e ripetiamo il movimento. L’ultimo esercizio in piedi consiste negli affondi in avanti alternati. Teniamo le braccia dietro la testa, con le mani intrecciate e schiena dritta.

Altri 2 esercizi, ma a terra

Se siamo all’esterno, facciamo questi esercizi su un prato o mettiamo a terra un telo. Il primo esercizio consiste in delle flessioni, ma con le ginocchia appoggiate a terra a 30 gradi. Il secondo e ultimo esercizio del circuito andrà a far lavorare soprattutto i glutei. Sdraiamoci con la schiena a terra e con le braccia incrociate sotto la nuca. Piedi paralleli e gambe leggermente divaricate, andiamo a sollevare solo i glutei come per fare il ponte. Non serve farli velocemente, piuttosto teniamo in tensione gli addominali e i glutei e poi torniamo nella posizione di partenza.

Non ci resta che ripetere il circuito per 5 volte ed ecco che in 20 minuti avremo completato il tutto. Se ci sembra faticoso, possiamo cominciare con 2 serie, per poi andare ad aumentare. Ecco che con un solo facilissimo circuito da fare al parco possiamo bruciare un po’ di calorie e rinforzare i muscoli. Se poi abbiniamo qualche altro esercizio più mirato, riusciremo anche a tonificare meglio braccia e glutei. In vista dell’estate eviteremo quell’effetto braccia a pipistrello che tanto odiamo, soprattutto superati i 50 anni.

