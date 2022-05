Ci sono delle piccole pietre con cui ottenere un elegantissimo vialetto d’ingresso del giardino spendendo veramente poco

Avere un giardino decorato e lussureggiante è il sogno di molte persone che amano la natura e vogliono trascorrere ore piacevoli all’aperto anche se in casa. Quando abbiamo la fortuna di avere un giardino, occuparci della cura del verde e degli spazi percorribili può essere una vera e propria passione. Le aree che conducono dall’ingresso del giardino a quello della casa si prestano a essere abbellite nelle maniere più fantasiose. È necessario, però, trovare i materiali giusti, anche se il budget a disposizione non è altissimo.

I sentieri dovrebbero integrarsi con il tipo di vegetazione che caratterizza gli spazi aperti. Dovrebbero oltremodo essere armoniosi e dare una sensazione piacevole quando vengono percorsi a piedi nudi anche se bagnati dagli innaffiatori. Quindi, bellezza, comodità e risparmio sono le parole chiave per questo lavoro di arricchimento del giardino che potrebbe darci grandi soddisfazioni. Ci sono delle piccole pietre grazie alle quali è possibile ottenere tutto questo.

Vediamo di cosa si tratta.

Sbizzarrirsi con i disegni

Il ghiaietto per giardini si presta a sostituire le classiche pavimentazioni in cemento che potrebbero essere troppo invasive nei confronti della vegetazione circostante. Assorbe molto meglio l’acqua e dà la possibilità alle piante di respirare al meglio. È più economico delle lastre in cemento e delle pavimentazioni compatte.

In passato molti giardini erano pavimentati con il ghiaietto, che però necessita di essere risistemato e presenta una manutenzione specifica. Per fare in modo che queste operazioni siano ridotte al minimo, potremmo studiare una cordolatura apposita, che permetta alle piccole pietre di non disperdersi. Utilizzare le lastre in cemento a questo scopo potrebbe essere una buona via di mezzo.

I granulati per giardino hanno diversi colori, utilizzando quelli misti possiamo avere disegni particolareggiati. Ne troviamo in commercio di diverse specie e possiamo sceglierli in base al tipo di vegetazione che abbiamo piantato in giardino. La ghiaia colorata, per esempio, permette incastri geometrici e giochi cromatici affiancati a certi tipi di piante.

Ci sono delle piccole pietre con cui ottenere un elegantissimo vialetto d’ingresso del giardino spendendo veramente poco

Anche i ciottoli hanno un’alta resa e sono eleganti ed economici senza perdere in qualità. Danno al sentiero un tocco vintage e lo rendono molto resistente e facile da pulire. Le rocce più diffuse sono quelle di granito e basalto, che richiedono pochissima manutenzione.

Potremmo pulirle 2 o 3 volte l’anno ed eliminare le erbacce infestanti in maniera rapida. Hanno una durata incredibile, una volta montate potremmo non dovere più intervenire. Il costo medio dei ciottoli è di 50 euro a metro quadro, in più occorre aggiungere la messa in posa. Si tratta di un lavoro complicato ma non sono necessarie attrezzatture particolari.

I ciottoli hanno un costo maggiore rispetto alla ghiaia, la loro durata, però, ci farà risparmiare non poco. I mattono belgi, per esempio, non sono molto economici ma potrebbero dare ai camminamenti del nostro giardino un aspetto unico che andrebbe a giustificare l’investimento.

