Un semplice trucco per mangiare la barbabietola e tenere a bada colesterolo e ipertensione

Con l’avanzare dell’età l’alimentazione e lo stile di vita diventano fondamentali per assicurarsi una vita lunga e serena. Praticare un’attività fisica, anche leggera come una camminata potrebbe essere utile non solo alla salute ma anche alle tasche. Si considera infatti che camminare oltre ad aiutare a sgonfiare e allontanare il diabete potrebbe addirittura far guadagnare 700 euro. Tale circostanza, soprattutto di questi periodi, può fare fa sicuramente comodo. Ma oltre ad uno stile di vita attivo, è sicuramente importante ciò che portiamo in tavola.

Un semplice trucco per mangiare in modo sano, magari scegliendo, tra le altre cose, cibo a chilometro zero e di stagione, infatti può aiutare a tenere lontano numerosi fattori di rischio di patologie pericolose per la salute. Per ottenere tale risultato basterebbe seguire la stagionalità dei prodotti. Grazie alla natura possono portarsi in tavola prodotti freschi, genuini e di provenienza sicura. Inoltre si possono fornire all’organismo tutte le micro e macro-vitamine di cui ha bisogno per vivere bene. Tra i prodotti che possono essere di grande aiuto, per chi soffre di colesterolo cattivo e ha superato gli “anta” rientrano le barbabietole.

Un ortaggio dalle incredibili qualità nutrizionali

Si tratta di un vegetale reperibile sui banchi del supermercato da agosto a febbraio appartenente alla famiglia delle Chenopodiaceae. Questo ortaggio è ricco di acqua, fibre e sali minerali come potassio, manganese e ferro e ha pochissime calorie. Si pensi che 100 gr di barbabietola rossa contengono appena 19 calorie. Nelle barbabietole inoltre si trovano altre sostanze benefiche per la salute cardiovascolare come antociani e flavonoidi. Grazie ai suoi composti fenolici possono avere effetti protettivi contro le malattie cardiovascolari come l’aterosclerosi. In particolare sembrerebbero in grado di ridurre trigliceridi e colesterolo cattivo nel sangue il cui accumulo può favorire l’insorgenza dell’aterosclerosi. Ovvero una condizione caratterizza dall’alterazione della parete delle arterie che perdono elasticità proprio a causa dell’accumulo di sostanze come colesterolo e cellule infiammatorie.

Ecco un semplice trucco per allontanare colesterolo e ipertensione per una vita lunga e felice

Ma oltre ad essere rilevante ciò che mettiamo nel carrello della spesa è fondamentale anche la modalità di preparazione degli alimenti. Ad esempio per non perdere i nutrienti e gli omega 3 del pesce dovrebbero preferirsi la cottura al vapore, al cartoccio o al forno. Lo stesso vale per le barbabietole. Allora ecco un semplice trucco per mantenere intatti i principi nutritivi di questo prezioso ortaggio. Sembrerebbe che consumare le barbabietole crude sia il modo migliore per ridurre il colesterolo e allontanare il rischio di ipertensione. Infatti secondo alcuni ricercatori la barbabietola cruda sembrerebbe avere maggiori effetti benefici sull’ipertensione grazie ai suoi antiossidanti. Pertanto potremmo portarla in modo molto semplice a tavola preparando una fresca insalata condita con olio extravergine d’oliva e un po’ di succo di limone.