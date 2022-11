Attenzione alle macchie bianche sui ciclamini perché significa avere un grande problema

Il ciclamino è senza dubbio la pianta più amata nella stagione fredda. Infatti, trova proprio in autunno e in inverno il suo clima ideale per fiorire e per dare un po’ di colore nelle giornate grigie. Si vedono moltissimi piccoli fiori colorati in tutti i balconi e i terrazzi, ma si possono tenere anche al chiuso alle giuste condizioni.

La pianta di ciclamino ama il freddo ma non il gelo, quindi, anche lei ha bisogno di essere protetta da intemperie e dalle temperature che scendono sotto i 10 gradi. Detto questo, però, attenzione alle macchie bianche sui ciclamini. Se sono presenti significa che c’è un bel problema da risolvere.

Anche piante resistenti al freddo o che necessitano di poca acqua, come le piante grasse, hanno le loro esigenze. Se queste non venissero rispettate, potrebbero iniziare i problemi. Inoltre, una pianta è costantemente vittima dell’assalto dei parassiti. Un po’ come la casa è vittima degli scarafaggi.

Attenzione alle macchie bianche sui ciclamini per la salute della pianta

Ci sono alcuni parassiti che prendono di mira alcuni tipi di piante. Questi possono essere acari, afidi o cocciniglie. Ma c’è un tipo di fungo che dimora praticamente soltanto nei fiori dei ciclamini e in pochissime altre piante. Questo fungo si chiama oidio. Manifesta la sua presenza con macchie bianche sui fiori.

Le condizioni ideali per questo fungo di moltiplicarsi sono le temperature piuttosto alte intorno ai 20 gradi e l’umidità. Quindi, prende di mira specialmente le piante che si trovano all’interno. È un rischio concreto dall’estate al mese di novembre.

Se non ci si accorge della presenza di questo fungo, per via delle macchie molto piccole, le spore continueranno a crescere fino a coprire interamente tutti i petali. Ci sono dei rimedi specifici per questo tipo di problema e ci sono dei modi per prevenirlo.

Come combattere l’oidio con rimedi naturali

Si può agire con ingredienti del tutto naturali per sconfiggere questo tipo di fungo. Un rimedio molto utile è l’aceto di mele, da nebulizzare su tutta la pianta. Ma anche cospargere i petali e il terreno di cannella può essere molto efficace.

Naturalmente, in commercio ci sono dei prodotti appositi per questo specifico problema. Un esperto del settore sarà in grado di darci tutti i dettagli di come utilizzarlo e quando farlo nelle giuste quantità. Rimedi naturali, tuttavia, sono preferibili a prodotti chimici sia per la salute della pianta che per quella delle persone.

Prevenire il problema è semplice

Abbiamo detto che l’habitat ideale per la diffusione di oidio del ciclamino è il caldo e l’umidità. Per non rischiare basta mettere la pianta all’esterno, all’aria fresca, ad una temperatura tra i 10 e i 15 gradi. Potrebbe non bastare, ma è di sicuro un’azione preventiva utile per non far ammalare la pianta.