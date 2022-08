Ogni stagione ha i suoi preziosi prodotti da portare in tavola e di cui puntualmente approfittare. Nel periodo estivo troviamo davvero una grandissima scelta, in particolare di frutta. Anguria, albicocche, meloni, fichi, pesche, more e chi ne ha più ne metta.

Anche per quanto riguarda gli ortaggi e le verdure però non manca la varietà. È questo il periodo infatti di prodotti davvero versatili in cucina quali pomodori, peperoni, zucchine e melanzane. Disponibili anche verdure a foglia quale l’amatissima cicoria. Il più delle volte la si salta in padella e la si condisce per servirla come contorno, ma in realtà esistono anche tante altre ricette.

Come pulire la cicoria

La cicoria la si può utilizzare anche per preparare primi di pasta nonché pietanze seguenti. Un esempio appetitoso è un secondo piatto con la cicoria fresca da cucinare, si tratta di alcune polpette. Prima di tutto però bisognerà occuparsi della cicoria e pulirla.

Prendiamo la nostra cicoria e con un coltello tagliamone la base, eliminiamo la parte bianca dei gambi che è dura. Man mano separiamo le varie foglie ed eliminiamo quelle gialle. A questo punto laviamo la cicoria sotto l’acqua corrente, finché non risulterà pulita e priva di terra.

Lessa e non solo

Per le polpette vegetariane ci serviranno:

300 g di cicoria;

200 g di ricotta;

2 uova;

farina;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe;

100 g di parmigiano;

1 spicchio di aglio;

180 g di pelati.

Un secondo piatto con la cicoria fresca da cucinare in padella

Mettiamo una pentola d’acqua salata a bollire, nella stessa caleremo la cicoria per lessarla. Dopo di che, la scoleremo e poi la immergeremo in acqua fredda, così da mantenerne vivo il colore e attenuarne il sapore amore. Scoliamola e sminuzziamola abbastanza finemente.

A questo punto prendiamo la ricotta e lavoriamola con la forchetta per ottenerne una crema. Vi uniremo un pizzico di sale e un po’ di pepe. Mescoliamo e aggiungiamo anche il parmigiano e un cucchiaio di farina. A questo punto uniamo anche la cicoria. Rompiamo e sbattiamo due uova che andremo ad aggiungere al composto. Una volta ben amalgamato, con le mani formeremo tante polpette. Le impaneremo poi nella farina.

Intanto irroriamo dell’olio in una casseruola e friggiamo lo spicchio di aglio. Uniremo allora i pelati e li faremo cuocere fino a ottenere un buon sughetto, saliamo. In una casseruola inseriamo abbondante acqua e un cucchiaio di olio. Raggiunta l’ebollizione immergiamovi le polpette. Quando saliranno scoliamole perbene e poi immergiamole nel nostro sughetto. Saranno una vera bontà e porteremo in tavola un piatto diverso.

Un’ottima alternativa vegetariana alle solite polpette di carne, così come altre polpette di ricotta croccanti fuori ma morbide dentro.

