Dei film americani si parla spesso per la grande attenzione agli effetti speciali. Il vantaggio di girare un film in Italia è che, a volte, la straordinarietà delle ambientazioni è data dalla bellezza del territorio. Non a caso anche diverse pellicole statunitensi sono state ambientate in borghi o specifici punti d’Italia.

Può così accadere che l’empatia tra un film e chi lo guarda, faccia scattare la voglia di andare a visitare delle fantastiche location.

Qual è la spiaggia dove hanno girato Il postino e che tutti amano

Questo legame può diventare ancora più forte se si parla di un capolavoro. Come lo è stato il film di Massimo Troisi, Il Postino. Girato nel 1994, ha dato anche visibilità a quella che oggi è comunemente definita “Spiaggia del postino”.

Si trova nell’isola di Procida, in provincia di Napoli. Prima che acquisisse il nome con cui la si conosce oggi per la famosa pellicola, era nota come la spiaggia di Pozzo Vecchio. Che si conosca il film o che semplicemente si ammiri la bellezza naturalistica del luogo, non fa differenza. In tutti i casi si rimarrà stupiti di un tratto di costa magico.

Una destinazione che è anche un consiglio per chi, pur non essendo appassionato di cinema, ha voglia di conoscere il bello del territorio italiano.

Sull’isola si arriva con il traghetto

Arrivati sull’isola con uno dei traghetti che parte da Napoli (o da altri porti), sarà sufficiente una camminata di poco più di un quarto d’ora per raggiungere questo luogo.

Ci si può anche informare rispetto a possibili mezzi che conducono verso la zona della “Spiaggia del postino”. La baia ricorda, per forma, un ferro di cavallo. Tra i tratti distintivi della spiaggia c’è sicuramente il suo colore scuro che ne suggerisce l’origine vulcanica. Il contrasto con l’azzurro è un piacere per gli occhi.

La baia è in parte libera ed il fatto che ci siano delle strutture attrezzate fa sì che l’area abbia dei servizi. L’occasione di visitare dal vivo una location cinematografica così importante è un motivo in più per raggiungere Procida. Un luogo davvero splendido, in cui passare una vacanza speciale. Per i turisti, tra l’altro, rappresenta l’occasione di godere di una località balneare che può rappresentare un diversivo rispetto alle comunque bellissime Capri o Ischia.

Tante le località di mare speciali in Italia

Diventa, perciò, inevitabile una volta scoperto qual è la spiaggia dove hanno girato Il Postino, trovare il modo di andare a vederla dal vivo. Si tratta di una delle tante occasioni per gli amanti del mare di ammirare paesaggi fuori dall’ordinario.

Il film, tra l’altro, è stato girato anche in altre splendide località come l’isola di Salina, nelle Eolie. Un arcipelago che merita grande interesse per le bellezze che sa offrire.

E poco lontano, seppur dall’altro lato del mare, c’è la Calabria. Lì si trovano alcune spiagge riconosciute tra le più belle del Mondo, con particolare riferimento alla zona di Capo Vaticano.

