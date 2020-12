Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cucina dell’Est è nota per i suoi sapori forti e decisi. Si contraddistingue per il sapiente uso di spezie e aromi che qui in Italia non si utilizzano. L’uso dell’aneto, della panna acida, tutto nella cucina dell’Est Europa è diverso da noi, anche la cucina della carne. Oggi vorremmo presentare un secondo dell’Est, il manzo cosacco.

La ricetta vede protagonista una parte molto buona del manzo, la coscia. La si cuoce con odori e spezie che non si penserebbero mai.

Vediamo insieme come preparare il manzo cosacco e fare un’ottima figura con gli amici a tavola.

Ingredienti

1 kg di coscia di manzo;

150 gr di lardo;

400 gr di melanzane;

500 gr di cipolle;

800 gr di patate;

400 gr di pomodori pelati;

1 bicchiere di panna;

3 spicchi di aglio;

1 cucchiaino di spezie tritate assieme (timo, salvia e rosmarino);

2 foglie di alloro;

3 chiodi di garofano;

un pezzetto di cannella;

pepe in grani;

sale e pepe qb.

Un secondo dell’Est, il manzo cosacco

Tagliare delle fettine di manzo spesse circa mezzo cm e metterle direttamente nella teglia dove andranno cucinate. Aromatizzare le fettine con il pepe in grani, i chiodi di garofano, la cannella, l’alloro e l’aglio schiacciato. Bagnarle con il vino e lasciare a marinare il tutto per una notte. Sbucciare le melanzane e affettarle a rondelle. Prendere le melanzane, disporle su di uno scolapasta e cospargerle di sale e di pepe. Mettere sulle melanzane un piatto e lasciarle così, per farle spurgare dell’acqua amara.

Affettare tutte le verdure. Rimuovere la carne e conservare il vino della marinatura. Stendere quindi sul fondo della teglia uno strato di cipolle col lardo tagliato a cubetti. Proseguire con le melanzane, le patate, le fettine di carne e ancora cipolla e pomodori. Irrorare bene col vino aromatizzato e finire gli ingredienti.

Cuocere a fiamma vivace su di un fornello e portare tutto a ebollizione. La cottura varia dalle due alle tre ore, l’importante è che non si asciughi la carne e che tutto rimanga pastoso.

Il manzo cosacco è pronto dopo circa due o tre orette di cottura. Servire caldissimo.