Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il cavolfiore è una verdura che possiamo cucinare e preparare in mille modi. Noi di ProiezionidiBorsa ce ne siamo già occupati con questo articolo in cui abbiamo spiegato come rendere una crema di cavolfiore davvero un piatto gourmet.

Oggi, tuttavia, vogliamo spezzare la monotona via della tradizione, vogliamo insomma osare. Chi l’ha detto che una ricetta con il cavolfiore non possa prevedere l’uso del miele? Pensiamo solo coloro che non l’hanno mai provata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

In cucina la sperimentazione è quell’azione necessaria a creare. Senza sperimentazioni staremmo ancora mangiando bacche e selvaggina cruda. Lanciamo un appello agli italiani: sperimentiamo insieme.

Non chiudiamoci nel novero delle ricette della nonna, osiamo la novità. Ecco, quindi, l’insolita ma squisita ricetta del cavolfiore al forno con il miele.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, l’elenco degli ingredienti occorrenti:

a) un cavolfiore;

b) miele d’acacia;

c) scalogno;

d) olio evo;

e) timo e maggiorana.

La preparazione

Il cavolfiore va trattato bene. In primo luogo, quindi, andiamo a lavarlo sotto acqua fredda e gli togliamo le eventuali foglie e le altre parti verdi.

A questo punto lo tagliamo. Attenzione: in molti lo tagliano dopo averlo bollito, correndo il forte rischio di tagliarlo male e “romperlo”. Per evitare questo disguido lo tagliamo, quindi, prima di bollirlo in una pentola capiente.

Passati venti minuti dall’ebollizione dell’acqua, prepariamo un soffritto di scalogno e olio evo in una padella e lo inseriamo. Lo facciamo dorare per appena qualche secondo e via, in forno.

Ed ecco che arriva la sperimentazione: lo andiamo a glassare tutto con del miele d’acacia. Non esageriamo con le dosi, cerchiamo di tenere un millimetro di spessore di miele attorno ad ogni pezzo. Prima di infornarlo ci diamo una spolveratina di timo e maggiorana. quindici minuti a 180 gradi e via, la prelibatezza è pronta!

Ecco descritta, dunque, l’insolita ma squisita ricetta del cavolfiore al forno con il miele.