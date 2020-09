Metti i chiodi di garofano sotto la farina. l motivo? La farina è uno strumento fondamentale che ogni casa deve avere. Ne esistono di vari tipi: di grano duro, poi c’è quella di tipo 0 e quella di tipo 00. Clicca qui per sapere la differenza tra queste due tipologie di farina. Con la farina si possono fare tantissimi dolci e anche la pizza e il pane. Ma quando l’aprite poi dovete richiuderla perché sennò questa si riempie di insettini. In realtà non basta solo chiuderla perché anche se la chiudi gli insetti ci saranno lo stesso. E quindi cosa devo fare?

Metti i chiodi di garofano sotto la farina. Scopri a cosa serve

I moscerini della frutta sono ormai famosissimi e quando li troviamo a casa danno veramente fastidio. Si attaccano ovunque e mandarli via è veramente difficile. La farina aperta ovviamente non va messa in frigo, ma va messa nella credenza, nello scaffale più alto. Ma spesso gli insetti arrivano anche lì e purtroppo ci possiamo fare ben poco.

In realtà esiste un metodo del tutto naturale per evitare che questi insetti vengano a dare fastidio alla vostra farina. Comprate al supermercato di chiodi di garofano. Poi prendete la vostra busta della farina e mettetela all’interno di un’altra busta di plastica. Sigillate bene il tutto e riponete nello scaffale. Prima di chiudere però mettete sotto la busta della farina i chiodi di garofano. In questo modo potrete dire addio ai fastidiosi insetti.

Già che avete acquistato questa pianta dovete sapere che è fantastica anche per il corpo umano. Infatti la sera potete fare delle buonissime tisane ai chiodi di garofano. Questi infatti sono un ottimo digestivo e sempre dopo cena prima di andare a dormire non vi addormenterete con il cibo sullo stomaco. Ma potete anche masticare i chiodi di garofano. Infatti vi aiuteranno contro il mal di testa e contro il dolore ai denti.