Un secondo di pesce tutto siciliano per il pranzo della Befana.

Siamo ormai a gennaio e le feste stanno per terminare. Per chiudere in bellezza queste vacanze natalizie, ProiezionidiBorsa suggerisce un piatto semplice e leggero, ma estremamente gustoso: il pesce spada all’Eoliana.

Dopo esserci abbuffati per giorni e giorni, il pranzo del sei Gennaio richiede gusto ma senza esagerare in quantità e soprattutto in… calorie!

Ingredienti

Cosa ci serve per preparare un secondo di pesce tutto siciliano per il pranzo della Befana?

Per quattro persone:

quattro fette di pesce spada di medie dimensioni;

200 grammi di pomodorini pachino;

un cucchiaio (pieno) di capperi;

50 grammi di olive nere;

due cipolle, preferibilmente di Tropea;

vino bianco (mezzo bicchiere);

olio, sale, pepe e origano q.b.

Preparazione

Per preparare il nostro piatto cominciamo sbucciando e tritando le cipolle. Sciacquiamo i pomodorini e tagliamoli a metà; allo stesso modo, sciacquiamo anche i capperi in modo da dissalarli leggermente.

Nel frattempo, scaldiamo all’incirca 100 ml di olio in una padella, per poi aggiungere le cipolle e farle rosolare per qualche minuto.

A questo punto adagiamo le fette di pesce di spada nella padella e lasciamo cuocere a fuoco medio. Dopo un po’, alziamo la fiamma e sfumiamo col vino bianco. Abbassiamo nuovamente il fuoco e aggiungiamo i pomodorini, i capperi, le olive, l’origano e il sale.

Lasciamo cuocere per cinque minuti e mescoliamo di tanto in tanto.

Suggeriamo di non esagerare con la cottura perché il pesce spada rischia di indurirsi e risultare asciutto al palato.

Un secondo di pesce tutto siciliano per il pranzo della Befana: per concludere…

Una volta pronto, serviamo il nostro secondo ancora caldo, se possibile accompagnandolo con un buon vino bianco… possibilmente siciliano (giusto per restare in tema).

Buon appetito e buona chiusura di feste a tutti i nostri lettori!