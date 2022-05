Quando siamo in cucina capita di avere pochi ingredienti a disposizione dai quali attingere. Se dobbiamo preparare un pasto per più ospiti, poi, la situazione potrebbe aggravarsi. Nel caso le idee scarseggino tanto quanto le scorte che abbiamo in dispensa, non preoccupiamoci. Potremmo comunque soddisfare l’appetito dei commensali con qualche ricetta di emergenza.

Oggi scopriremo perché un rotolo di pasta sfoglia basta e avanza per rimediare a questo genere di situazioni. Infatti, ci basterà per realizzare qualche invitante idea, perfetta per inaugurare il pasto o soddisfare gli attacchi di fame, diversa dalle preparazioni già sperimentate.

Tante idee con un semplice pezzo di sfoglia

Il nostro rotolo di sfoglia è semplicemente eccezionale per dare sfogo alla creatività. Non a caso, i più furbi hanno già appreso come fare una magia in cucina salvando cena e portafogli. Anche per le ricette che sveleremo basterà poco tempo e qualche ingrediente risicato. Seguiamo dunque le indicazioni fornite e stupiamo tutti quanti con la nostra inventiva.

Un rotolo di pasta sfoglia basta e avanza per realizzare questi 3 stuzzichini veloci e appetitosi, più invitanti di cestini e cornetti

La prima idea consiste nel realizzare delle fantastiche sfoglie con Toma e cipolle caramellate. Tagliamo la pasta in più quadrati di circa 8 cm di lato. Vi distribuiamo uno strato di senape e posizioniamo un dadino di formaggio in mezzo.

Chiudiamo quasi completamente ciascuna forma, unendo gli angoli e bagnandoli leggermente con acqua. Spennelliamo sulle sfogliette il latte mescolato al tuorlo e inforniamo a 220 gradi per i primi 10 minuti. Poi scaliamo a 180 e proseguiamo finché la sfoglia non si apre.

Intanto cuociamo le cipolle affettate in padella con olio e aceto. Poco dopo aggiungiamo zucchero e sale per farle caramellare. Per finire posizioniamo il composto sulle sfogliette cotte.

Sfoglie pere e Parmigiano

Laviamo e tagliamo le pere prima a metà, poi a pezzetti. Otteniamo dei rettangolini di sfoglia dal nostro rotolo, di circa 7×12 cm. Li sistemiamo sulla teglia rivestita di carta da forno, poi sbattiamo un tuorlo con qualche cucchiaio di latte.

Mettiamo qualche pezzo di pera su ogni forma di sfoglia, distribuiamo uno strato di tuorlo e una manciata di Parmigiano. Inforniamo tutto a 200 gradi, finché la pasta non dorerà. Sforniamo e lasciamo intiepidire prima di servire.

Caramelle alle olive

Stendiamo la sfoglia a circa 2 mm, poi tagliamo tanti rettangolini di 8×5 cm di spessore. Farciamo le olive con un pezzo di peperone, poi ne posizioniamo una al centro di ogni sfoglia. Arrotoliamo la pasta senza chiuderla del tutto e avvolgiamo le estremità a formare una caramella.

Sbattiamo un uovo con una piccola quantità di latte e ne spennelliamo un po’ su ogni sfoglia. Mettiamo le caramelle in forno leggermente distanziate e cuociamo a 200 gradi per circa 12 minuti.

