Le feste sono finite e molti di noi si ritroveranno con una marea di ingredienti avanzati in dispensa. Di tutto quello che c’è in cucina probabilmente non sappiamo che farne e come evitare che vada a male. Se ci ritroviamo in questa scomoda situazione anche noi, restiamo calmi, perché una soluzione esiste.

Oggi, infatti, sveleremo una fantastica idea in cucina per utilizzare buona parte degli ingredienti che abbiamo lasciato in frigorifero ad ammuffire. È un piatto semplice da realizzare e perfetto per arricchire di gusto le serate in cui non si hanno idee in cucina. Ecco di cosa si tratta.

Ingredienti

Il piatto che ci delizierà nel periodo post feste non è altro che un delizioso rotolo di pasta sfoglia con salmone e pomodorini. Un’idea tanto sfiziosa quanto inaspettata. Ecco il necessario per la preparazione:

1 rotolo di pasta sfoglia;

500 gr di filetto di salmone;

4-5 pomodorini secchi;

100 gr di spinaci;

1 uovo;

½ limone;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe q.b.

Geniale questo antipasto di pasta sfoglia da preparare al volo per salvare la cena dopo le feste

Laviamo e togliamo la pelle al salmone. Togliamo la buccia da metà limone e la versiamo in una bacinella con un cucchiaio di olio di oliva. Insaporiamo con un pizzico di sale e pepe e mescoliamo bene tutti gli ingredienti.

Adesso distribuiamo il composto sul salmone e lo conserviamo per 30 minuti circa fuori dal frigo. Intanto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi, quindi ci occupiamo degli spinaci. Li lessiamo e, dopo avere eliminato l’acqua in eccesso, li tritiamo in pezzettini. Per finire li cuociamo a fiamma moderata in padella per 10 minuti con uno spicchio di aglio e un filo di olio.

Adesso apriamo il rotolo di sfoglia e vi adagiamo nel mezzo in ordine gli spinaci, il salmone e i pomodorini secchi tritati. Ora possiamo richiudere il nostro rotolo, avvolgendolo su sé stesso.

Sbattiamo l’uovo, quindi lo spennelliamo sul rotolo che inforneremo per circa 30 minuti su una teglia coperta di carta assorbente. Facciamo dei piccoli fori sulla superficie prima di avviare la cottura.

Scaduto il tempo possiamo sfornare lo strudel e lasciare che intiepidisca prima di tagliarlo e metterlo in tavola. È assolutamente geniale questo antipasto di pasta sfoglia da preparare al volo per salvare la cena dopo le feste.

