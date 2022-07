Superiamo la metà di luglio e ci prepariamo alla fase discendente anche di questo settimo mese dell’anno. Quello che precede agosto, il tanto atteso agosto, sinonimo di vacanza per milioni di italiani.

Si lavora gran parte dell’anno per usufruire di 10, 15 o 20 giorni di meritato riposo. Lontano dallo stress, per godersi la famiglia o i propri partner al meglio. Per non dover rispondere a sveglie o cellulari che suonano al mattino presto, per godersi le sere in relax, magari di fronte a un bel tramonto. Sia esso al mare come in montagna.

Weekend, però, può anche voler dire oroscopo. Cosa ci riserveranno i prossimi due giorni? Incontri, eventi, problemi o altro? Come di consueto, per qualcuno che festeggerà, ci sarà qualcuno che avrà delle delusioni. Un po’ come succede ogni giorno nella nostra vita.

Entriamo, però, nel dettaglio per vedere quali saranno i segni favoriti nel prossimo fine settimana. Partiamo dal top, ovvero il Leone. I nati dal 23 luglio al 23 agosto stanno per entrare nel loro periodo. Come antipasto, potremmo dire, non è affatto male. Per loro, infatti, sarà un weekend davvero fantastico in tutti gli ambiti.

Un romantico weekend da sogno per Leone, mentre Pesci e Bilancia avranno bisogno di staccare la spina

Dal punto di vista professionale, potrebbe arrivare una novità tanto sorprendente quanto gradita. Una notizia che li colpirà in positivo e che potrebbe prospettare un futuro roseo e allettante. Non uno sconvolgimento, sia chiaro, ma un’iniezione di fiducia per le prossime settimane.

Dal punto di vista sentimentale, sarà un fine settimana di grande passione e benessere. Potrebbe essere un’idea concedersi un breve soggiorno in qualche Spa, con una cena romantica in previsione di un post coinvolgente. Insomma, tutto andrà a gonfie vele, senza intoppi.

Non potranno dire la stessa cosa Bilancia e Pesci. I primi hanno qualche grattacapo economico a cui dover far fronte. Questa situazione non facilita la programmazione delle vacanze e ciò rende piuttosto nervosi i nati sotto questo segno di aria. Tuttavia, la soluzione non si prospetta a brevissimo termine, quindi, tanto vale non macerarsi molto e cercare di spostare il focus verso qualcosa che dia serenità.

I Pesci, invece, vivranno un weekend piuttosto di stanca. Urge staccare la spina, cercando delle soluzioni semplici per non appesantire troppo un periodo non certo positivo. Una passeggiata nella natura, un po’ di bicicletta o una gita in moto potrebbero essere l’ideale per non pensare molto e prepararsi alla prossima settimana. Per fortuna, l’Italia offre tante mete in cui poter trovare l’ambiente ideale per rilassarsi e respirare aria buona, magari in qualche località di montagna.

Un romantico weekend da sogno per Leone, dunque, con Bilancia e Pesci che avranno bisogno di lasciarsi un po’ alle spalle le scorie delle ultime settimane.

