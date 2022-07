Il mese di luglio sta entrando nella sua parte centrale. Un paio di settimane ancora e poi inizieranno i weekend da bollino nero, con gran parte degli italiani pronti a raggiungere le località di vacanza. In molti sanno già dove andare, altri invece hanno ancora il beneficio del dubbio su meta e periodo.

Tuttavia, dopo due anni di pandemia, si può dire di essere quasi tornati alla normalità. Anche se non bisogna comunque mai abbassare la guardia, la situazione sembra essere molto vicina a quella pre Covid.

Oggi, astrologicamente parlando, la Luna entra in Capricorno e questo porterà degli inevitabili cambiamenti per diversi segni zodiacali. Chi ne risentirà in positivo? Chi, invece, in negativo? Domande a cui proveremo a dare una risposta nei paragrafi successivi.

Prima, però, è giusto dare un minimo di significato a questo fenomeno. Da sempre simbolo di quella che è la volontà di realizzarsi agli occhi degli altri, la Luna piena in Capricorno indica un forte bisogno di raggiungere i propri obiettivi con determinazione. Un bisogno di certificare uno status che venga riconosciuto da chi vive accanto a noi, ma non solo. Quindi, le parole d’ordine di questo periodo sono sostanzialmente tre: volontà, ambizione e determinazione.

Luna piena in Capricorno nella terza settimana di luglio, fortuna da capogiro per questi segni zodiacali

Prosegue il momento fortunato e favorevole per l’Ariete. Chi è già in vacanza spopolerà sulle spiagge. In particolare i single potranno fare incontri davvero interessanti. L’atmosfera estiva si respira a pieni polmoni, ogni giorno può riservare davvero una sorpresa. Per chi, invece, è ancora a casa, il focus sarà sul risparmio per poi scatenarsi ad agosto. Quindi, pazienza e attenzione al portafoglio per non scialacquare ciò che sarà utile tra qualche settimana.

Per il Cancro non è un gran periodo. Tuttavia, non bisogna abbattersi e mollare. Già nel fine settimana potrebbero arrivare notizie positive. Sul lavoro serviranno creatività e consapevolezza. Nella vita privata, invece, il meglio arriverà verso la fine del mese.

Fortuna rilevante per i Gemelli. È la settimana in cui si potrebbe sbloccare un affare che può portare nelle loro tasche molti soldi. Un tesoretto da sfruttare nelle imminenti vacanze, anche se non bisognerebbe cicaleggiare troppo. In fondo, quando si viene colpiti dalla fortuna, bisogna anche essere consci che non è un periodo che possa durare molto a lungo.

Per la Bilancia è tempo di alleanze sul lavoro. Una nuova partnership potrebbe nascere in questa settimana, portando denaro e nuove allettanti possibilità. La Luna in Capricorno darà ai nati dal 23 settembre al 22 ottobre una bella spinta in più per elevare il proprio status.

Acquario

Infine, ci saranno parecchie tensioni per l’Acquario. Discussioni impreviste, finanche litigi. Non sarà proprio una settimana gradevole, ma, nonostante tutto, anche se dopo dialoghi magari accesi, la soluzione potrebbe essere più semplice del previsto.

Luna piena in Capricorno nella terza settimana di luglio con la fortuna che bacerà Ariete, Bilancia e Gemelli. Tre segni zodiacali che si proietteranno al meglio verso le imminenti vacanze, con il primo che ha iniziato questo mese davvero in maniera favorevole.

