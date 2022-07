Non è rosso e nemmeno arancione questo rossetto che sta bene a tutte ed è alla moda

La passione per il make up non conosce limiti, nemmeno quando in estate potremmo farne a meno e sfoggiare un look decisamente più naturale.

È inutile: il trucco ci fa sentire meglio con noi stesse e per questo è molto difficile rinunciarvi anche quando risulta accessorio.

In effetti, è chiaro che il fondotinta diventi un surplus quando la nostra carnagione ha assunto quella bellissima sfumatura ambrata che il sole ci regala.

E proprio perché l’abbronzatura ci dona un aspetto così sano e luminoso potremmo evitare di dedicarci ad una sessione di trucco.

Allo stesso tempo, è giusto comunque valorizzarsi, rallegrandosi del fatto di evitare almeno tutta la parte dedicata alla base viso.

Il focus si sposta a questo punto su occhi e labbra, ma da quali tendenze lasciarsi ispirare?

Nel caso delle labbra, ad esempio, dovremmo puntare su un prodotto che sta spopolando ed è molto amato anche dalle star.

Non è rosso e nemmeno arancione questo rossetto alla moda che illumina qualsiasi incarnato e dunque sta bene a tutte, indistintamente.

La sua tonalità si inserisce nell’esatto intervallo di nuances tra i due colori citati, ovvero è un rossetto rosso-arancione, acceso ma non troppo vistoso.

Partendo ad esempio da una base naturalmente abbronzata, basterà abbinarlo a sopracciglia pettinate all’insù e qualche passata di mascara per un make up davvero invidiabile.

Certo, i più esperti potrebbero obiettare che è difficile individuare il tipo di gradazione di rosso-arancione più adatta a ciascuna di noi.

In effetti, già il classico rossetto rosso richiede una buona valutazione: pur donando a tutte, in alcuni casi può risultare più pesante che elegante.

Tuttavia, la regola da adottare è semplicissima: se presentiamo forti contrasti, quindi carnagione chiara e capelli scuri, anche il rossetto dovrà essere forte.

Al contrario, se non c’è un contrasto evidente, anche la nuance di rossetto può essere più delicata.

Nel caso specifico del rossetto rosso-arancione, scegliamo delle sfumature molto calde per mettere in risalto la pelle abbronzata.

Qualora invece non ci scostassimo molto dal nostro solito color porcellana, affidiamoci all’illuminante e al mascara per attenuare le labbra così accese.

Consigliatissimo in ogni caso un outfit con abito bianco e gioielli in oro.

Infine, ricordiamo che accanto a questa tendenza non mancano make up labbra più o meno elaborati per chi ama sperimentare.

