5 località dove andare in vacanza in montagna per respirare aria buona senza spendere tanto

Caldo torrido e opprimente lungo la nostra penisola. Una calura che non ci lascia tregua e che, soprattutto nelle grandi città, crea molti disagi. Le previsioni per i prossimi giorni non sono affatto clementi e il problema siccità è all’ordine del giorno.

In molti stanno decidendo di trasferirsi un po’ al fresco. Chi ha una seconda casa in montagna la sfrutta al massimo. Altrimenti si inizia a pensare a dei possibili weekend in quota per tornare a respirare almeno per qualche giorno.

Mai come a luglio la montagna offre località di qualità a prezzi abbastanza contenuti. Le Alpi, ovviamente, sono le più ricercate. L’Italia, però, per fortuna, offre spettacolari monti anche al Centro e al Sud. Andiamo a scoprire 5 luoghi adatti per vivere qualche ora lontano dal caldo e rinfrescarsi respirando aria pura.

Partiamo dal Trentino, la terra delle Dolomiti, uno degli spettacoli più belli del mondo. Ci concentriamo in particolare sul Parco dell’Adamello nel Brenta. Un vero paradiso per gli amanti della natura. Posto poca sopra la città di Trento, presenta moltissime attrazione da visitare.

La prima è indubbiamente il Lago di Tovel, con le sue acque cristalline e le piccole spiagge in cui prendere il sole. Subito dopo ecco le cascate Nardis, le più alte di tutta la regione. Per concludere con il Sentiero dei Fiori, un itinerario che presenta anche un tratto in via ferrata, non adatto a chi soffre di vertigini. Preferibilmente da fare insieme a una guida alpina.

La seconda località è Auronzo di Cadore, in Veneto. Gli appassionati di calcio lo assoceranno al ritiro pre stagionale della Lazio, che ormai da anni ha scelti questi luoghi per preparare il campionato. Molto vicino alle famose Tre Cime di Lavaredo, è meta ideale per escursioni di vario tipo, dal trekking alla mountain bike. Situato in provincia di Belluno, a un’altitudine superiore a 800 metri, Auronzo è un paese di poco di più di 3000 abitanti, a pochi minuti dal confine con l’Austria.

Chiudiamo il Nord con una meta valdostana. La Thuile offre, anche d’estate, la possibilità di godere di un paesaggio magnifico, con il Piccolo San Bernardo a dominarlo. Gli amanti del trekking e della mountain bike potranno godere di infiniti sentieri per praticare la loro passione. Da visitare, sempre stando molto attenti, però, i numerosi ghiacciai della zona, tra i più belli di tutta la penisola.

Centro Italia

Al centro Italia, ecco il Gran Sasso. Qui sono da vedere tutti i piccoli e antichi borghi che sono racchiusi in questa parte dell’Abruzzo. Non ad altezze alpine, ma anche da queste parti si possono trovare sentieri e percorsi per gli amanti di bici e camminata. Senza dimenticare di fare una puntata verso la splendida Rocca di Calascio, il castello più alto d’Italia con i suoi 1520 metri di altezza.

Infine, per chi ama la Sicilia, ecco l’escursione sull’Etna. Partendo da Catania si può giungere oltre i 2000 di altezza. Uno scenario suggestivo, abbiamo la possibilità di passeggiare vicino ai crateri, con visuali mozzafiato e il mare all’orizzonte. Nonostante il caldo africano, nei punti più alti sarà necessario coprirsi.

Ecco, dunque, 5 località dove andare in vacanza in montagna per godere di un po’ di frescura e respirare aria pura. Per vivere la sua magia anche d’estate tra borghi incantevoli e laghetti alpini dove trovare ristoro.

