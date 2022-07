In estate diventa quasi una necessità preparare e mangiare dei piatti veloci e freschi anziché delle preparazioni elaborate e complesse. Per raggiungere questo obiettivo una buona idea potrebbe essere quella di sfruttare le zucchine. Queste ultime, infatti, stanno bene praticamente ovunque e si adattano a tantissime ricette. Per quanto riguarda gli antipasti, ad esempio, si possono creare delle bruschette veramente golose aggiungendo questa verdura insieme al salame e alla salsa bernese.

In questo articolo, invece, presenteremo un’altra ricetta ideale da servire prima delle altre portate e che sarà veramente apprezzata dagli ospiti. Infatti, vedremo come realizzare un fantastico rotolo di zucchine da fare con:

100 g di salmone affumicato;

100 g di un qualsiasi formaggio cremoso;

3 zucchine grandi;

un avocado maturo;

succo di mezzo limone;

olio EVO;

sale e pepe.

Per un antipasto da favola ecco un delizioso rotolo di zucchine fresco e leggero da preparare al volo

Per prima cosa laviamo per bene le zucchine sotto l’acqua corrente, dopo di che priviamole delle estremità. A questo punto tagliamole a fettine (dal lato lungo) aiutandoci con una mandolina, un pelapatate o con un coltello. Una volta finito, riscaldiamo una bistecchiera sul piano cottura e, quando sarà ben calda, grigliamo le zucchine.

Quando saranno pronte, procuriamoci un foglio di pellicola trasparente ed adagiamolo sul piano di lavoro. Fatto ciò, posizioniamo su di esso le nostre fette di zucchine grigliate, predisponendole una di fianco all’altra. Dopo di che spalmiamo su di esse il formaggio cremoso, ricoprendone interamente la superficie, ed aggiungiamo anche le fette di salmone.

Ora, dividiamo a metà il nostro avocado, eliminiamo il seme e la buccia e tagliamolo a fette. Una volta finito, adagiamole sopra al salmone e, sollevando una delle estremità più corte, iniziamo ad arrotolare il tutto.

Una volta ottenuto un rotolo, chiudiamo le estremità della pellicola e posizioniamolo in frigorifero per circa 2 ore. Trascorso il tempo necessario, eliminiamo la pellicola e siamo quindi pronti per tagliare il rotolo a fette da servire ai commensali. Questa ricetta è un’ottima idea per chi ha bisogno di un piatto fresco, leggero e sfizioso da fare in poco tempo e con pochissimi ingredienti. Per un antipasto da favola o un aperitivo, quindi, possiamo realizzare questo rotolo e fare un gran figurone.

