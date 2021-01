Se si desidera portare in tavola un pasto completo, sporcando solo due pentole ecco una soluzione che può essere creativa e al contempo pratica. Oggi spieghiamo come portare in tavola un risotto di stagione cremosissimo che delizierà i palati di tutta la famiglia. Ecco come preparare un primo piatto a base di fagioli e radicchio.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa quattro persone:

a) 500 grammi di riso carnaroli;

b) tre confezioni di fagioli rossi in scatola;

c) due cipolle;

d) 300 grammi di radicchio rosso;

e) pepe, quanto basta;

f) vino rosso, quanto basta;

g) burro quanto basta;

h) parmigiano, quanto basta;

i) due dadi vegetali da cucina;

l) olio extravergine di oliva, quanto basta.

Il procedimento

Prendere un tagliere pulito e togliere le parti di scarto dalle due cipolle. Lavarle e poi affettarle finemente.

Prendere una padella e ungerla di olio e mettere questo ortaggio a soffriggere fino a farlo dorare.

Nel frattempo, lavare il radicchio e affettarlo a listarelle. Inserirlo in padella e farlo appassire. Sfumare con vino rosso. Nel mentre prendere una pentola e riempirla di acqua. Inserire due dadi da cucina.

Pesare il riso e appena il liquido risulta asciugato mettere il riso a tostare. Una volta che i dadi si saranno sciolti, bagnare il riso con abbondanti mestoli di brodo vegetale.

Attendere fino al momento in cui il liquido non si riassorbe spontaneamente. Fare così fino a che non termina la cottura che si stima essere intorno ai quindici minuti.

Alla fine aggiungere i fagioli scolati. Mantecare con burro e parmigiano. Aggiungere, se si desidera, del pepe nero.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un risotto di stagione cremosissimo che delizierà i palati di tutta la famiglia. In questo articolo spieghiamo come portare in tavola un’ottima variante con gorgonzola e funghi champignon. Per saperne di più, basta cliccare qui.