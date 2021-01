Il prossimo 10 febbraio sarà una data molto particolare per i nati sotto il segno dell’Acquario. Sole, Luna, Venere, Mercurio, Giove e Saturno saranno tutti in questo segno: un piccolo en plain astrologico di tutto rispetto.

Il 2021 si presenterà come l’anno della variabilità e dell’innovazione. Ogni singola cosa predispone a un grande mutamento in ogni settore, ma a patto di volerlo e desiderarlo fortemente. Ci sarà dunque un vento di rivoluzione e cambiamento in arrivo per l’Acquario che inaugura la nuova era 2021.

Un 2021 foriero di grandi novità

In altri termini si potrà essere protagonisti ed artefici del proprio cambiamento, sia per quel che riguarda la sfera privata che quella professionale. Ciò richiede in primis una grande forza di volontà e tanta perseveranza, ma anche una capacità di comprensione profonda di se stessi e di ciò che si desidera veramente.

Non dimentichiamo che negli ultimi anni è stata messa da parte la vera natura di questo segno, che porta ad essere originali e fortemente anticonvenzionali. In ogni caso, per quest’anno, nel mentre si sarà presi a gestire questa metamorfosi, gli astri consigliano di non perdere mai calma e lucidità. Soprattutto non bisogna perdere di vista la gestione e il controllo delle questioni più squisitamente finanziarie.

Cosa aspettarsi per l’Acquario in questa nuova era

Già da febbraio si comincerà ad essere più presenti, gentili ed aperti nei confronti di chi ci sta più vicino. A marzo il partner farà richiesta di stabilità. Ma subentrerà il timore di un appiattimento della relazione, che potrebbe segnare una battuta d’arresto nella normale evoluzione di una storia.

Bisogna concedersi più tempo per riflettere e ponderare. Dunque attenzione ad aprile a non dare troppo spazio al desiderio di procedere speditamente per realizzare un progetto ambizioso. Grande energia, forza e creatività caratterizzeranno invece il mese di maggio.

Gli astri prevedono un momento di riflessione e pesantezza nella gestione della quotidianità per i mesi di giugno e luglio. Mentre ad agosto si comincerà ad apprezzare l’abitudine, la concretezza, la stabilità.

Vento di rivoluzione e cambiamento in arrivo per l’Acquario che inaugura la nuova era 2021, anche in amore

Da settembre ci sarà un forte recupero sul piano dei sentimenti, quando si comincerà a concedere più spazio anche su questo fronte. Altrettanto bello e positivo sarà il cielo di ottobre. Energia, volontà, perseveranza e forza per affrontare qualsiasi questione, domineranno questa prima parte di autunno.

A novembre invece la mente potrebbe essere presa da dubbi e pensieri. Diamo loro il giusto spazio e considerazione, anche se questi porteranno inevitabilmente con sé un po’ di stanchezza. Con l’arrivo dell’ultimo mese dell’anno arriverà il bisogno di fuggire dall’atmosfera e dai preparativi natalizi. Qualcuno potrebbe sentirsi solo e incompreso. Non bisogna chiudere la porta alle sensazioni, alle emozioni, ai sentimenti, per paura di perdere la propria indipendenza e libertà. Confini e distanze dovranno invece essere rivisti, perché intorno c’è un mondo che ci reclama!

Dunque, vento di rivoluzione e cambiamento in arrivo per l’Acquario che inaugura la nuova era 2021. Infine, nell’articolo di cui qui il link indichiamo la dieta perfetta dell’oroscopo 2021 per rimanere in piena forma.