Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questo piatto non è certamente per i deboli di cuore. Ma se si è dei buongustai e non si ha paura di sgarrare la dieta per una volta non vi è da esitare. Il primo piatto invernale calorico perfetto per le sere fredde saprà infatti soddisfare anche i palati più fini.

Gli ingredienti

Per preparare questo primo piatto sono necessari:

Cipolle 2;

riso 150 gr;

dado vegetale 1;

gorgonzola 100 gr;

funghi champignon 200 gr;

sale a piacimento;

pepe a piacimento;

prezzemolo a piacimento;

salsiccia 100 gr;

burro 40gr;

olio un cucchiaio;

vino rosso un bicchiere.

Come preparare il risotto dell’inverno

Per prima cosa preparare gli ingredienti. Lavare il prezzemolo, asciugare e tritare finemente. Passare ora alla cipolla: sbucciare, lavare e affettare finemente. Prendere ora i funghi, eliminare la terra e tagliare finemente. Infine, prendere la salsiccia e dividerla in tocchetti di un 2-3 cm di lunghezza. Prendere ora un pentolino e versare dell’acqua. Farla bollire e versare il dado vegetale al suo interno. Prendere ora una padella e versare un cucchiaio d’olio. Accendere la fiamma e versare le cipolle e i funghi. Far dorare la cipolla e cucinare i funghi. Aggiungere ora la salsiccia e il riso. Sfumare a fiamma alta con mezzo bicchiere di vino rosso. Una volta finito ricoprire il risultato con il brodo e far cucinare a fiamma bassa. Girare ogni tanto in maniera che il riso non si attacchi al fondo.

Continuare ad aggiungere il brodo vegetale fino a quando il riso non sarà morbido. Alzare la fiamma e far restringere il brodo rimanente. Aggiungere il burro e il gorgonzola. Girare a fiamma bassa fino a quando non si sarà creata la cremina. Alzare la fiamma, Spegnere la fiamma, aggiungere sale e pepe a piacimento e versare il prezzemolo. Dare un’ultima girata. Il primo piatto invernale calorico perfetto per le sere fredde è pronto per essere gustato.