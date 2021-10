I periodi freddi sono quelli che più ci ispirano ad armeggiare in cucina e ci offrono anche un gran numero di prodotti di stagione davvero formidabili. Possono infatti diventare protagonisti di piatti che manderanno gli ospiti in visibilio. Ad esempio, potremmo offrire un risotto davvero eccezionale e ricco di vitamina D che possiamo preparare solo in autunno. Infatti, anche se i funghi champignon sono presenti tutto l’anno, il porcino fresco è una delle delizie tipiche proprio di questo periodo. Non solo, ma secondo gli esperti questi sarebbero ricchissimi di vitamina D, soprattutto se consumati freschi. Sicuramente il loro sapore e più delicato rispetto alla loro versione essiccata, ma non per questo meno gustoso.

Ingredienti

280 g riso Carnaroli;

3 o 4 porcini freschi;

1 scalogno;

1/2 bicchiere di vino bianco;

150 cl di brodo;

50 g di burro;

100 g di Parmigiano Reggiano;

prezzemolo;

olio;

sale;

pepe.

Un risotto davvero eccezionale e ricco di vitamina D che possiamo preparare solo in autunno

Per prima cosa dobbiamo occuparci dei nostri meravigliosi porcini. È sempre necessario pulirli con cura, ma attenzione a non bagnarli! Infatti, spesso ci dimenticando che i funghi sono come le spugne, quindi lavarli con l’acqua è un errore, forse uno dei più comuni che commettiamo nel prepararli. Quindi limitiamoci a tagliare le parti più dure e piene di terra con un coltellino. Tutti gli altri residui possiamo rimuoverli con un pennello o con un panno pulito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

A questo punto tritiamo gli ingredienti, cominciando con lo scalogno. Poi, stacchiamo il cappello del fungo dal fusto e tagliamo quest’ultimo a dadini.

In una padella versiamo un filo d’olio e lo scalogno, tenendo una fiamma media e mescolando spesso. Aggiungiamo il riso continuando a muoverlo per tostarlo uniformemente. Sfumiamo con il vino bianco e attendiamo che il liquido si rapprenda.

Adesso è arrivato il momento di aggiungere il brodo che avremo già messo a scaldare. Dopo i primi tre cucchiai ne aggiungeremo altri uno alla volta finché il riso non sarà cotto. Accertiamoci anche che il brodo non sia già salato, perché così eviteremo di aggiungere il sale al riso.

Non dimentichiamoci di aggiungere i cubetti di porcino insieme al brodo. Questo darà consistenza e sapore al risotto.

Adesso occupiamoci dei cappelli dei funghi, che andranno tagliati a listarelle. Quando la cottura è quasi terminata possiamo aggiungerne la maggior parte al riso. In questo modo avremo due consistenze diverse e potremo apprezzare tutta la freschezza del porcino. Riusciremo a sottolineare ancora di più questo aspetto mettendo qualche listarella di porcino crudo sul risotto appena servito. Mancano però ancora un paio di passaggi. Una volta che il riso è pronto, spegniamo il fuoco e aggiungiamo burro, parmigiano e prezzemolo. A questo punto possiamo servire con pepe, altro parmigiano e il porcino crudo.

Un’altra ricetta perfetta dell’autunno mette sotto i riflettori il frutto dell’autunno per eccellenza: la zucca. Infatti, questo è il delizioso piatto d’autunno ricco di antiossidanti da preparare al forno senza sforzi.