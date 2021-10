Quando siamo alla ricerca di un piatto semplice ma ad effetto non dobbiamo dimenticare il valore dei prodotti di stagione. In questo momento dell’anno la scelta è sicuramente ricca. Infatti, il carrello può riempirsi di prodotti davvero salutari e gustosi come i funghi, ricchi di vitamina D, o le castagne, ricche di fibre.

Forse però non c’è una scelta più autunnale della zucca. Oltre a essere deliziosa diversi studi suggeriscono che questa sia ricca di vitamine fondamentali. Ad esempio, contiene discrete quantità di vitamina A, che protegge pelle e vista. Non solo, ma questa potrebbe anche aiutare a proteggerci da tumori al polmone e alla cavità orale. La zucca contiene anche la vitamina C, celebre alleata delle difese immunitarie, ma anche la vitamina E, con potente antiossidante. L’azione antiossidante è rinforzata anche dalla presenza di alcuni minerali, come selenio e manganese.

Certo, la zucca non può sostituirsi alle terapie e ai consigli del medico, ma una ricetta che ne sfrutta bontà e proprietà non può certo far male. Vediamo allora come realizzare il delizioso piatto d’autunno ricco di antiossidanti da preparare al forno senza sforzi.

Ingredienti

700 gr di zucca; olio extravergine di oliva; sale e pepe; un ciuffo di prezzemolo; spezie a piacere (timo, rosmarino, salvia, ecc.).

Il delizioso piatto d’autunno ricco di antiossidanti da preparare al forno senza sforzi

Come per tutti i piatti semplici, il vero segreto sta nella scelta accurata degli ingredienti. In questo caso assicuriamoci di scegliere la zucca giusta. Questa dovrebbe essere abbastanza matura da non essere completamente dura, ma neanche troppo morbida. Adesso che abbiamo scelto la zucca sciacquiamola sotto acqua corrente, così da eliminare residui e pesticidi.

Con un coltello affilato possiamo direttamente tagliare delle fette di uguale spessore. La cosa migliore sarebbe farle di 2 o 3 cm. In questo caso non avremmo bisogno di togliere la buccia quando la zucca è ancora cruda. Spesso questa è un’operazione piuttosto laboriosa, ma noi potremo rimuoverla con facilità una volta cucinata. Sistemiamo le fette di zucca su una teglia foderata con carta da forno e bagniamole con un filo d’olio. Aggiungiamo sale, pepe e le spezie secche. Non mettiamo ancora le erbe fresche perché con la cottura potrebbero diventare amare.

I migliori accostamenti sono generalmente zucca e timo, o rosmarino o salvia. Però nulla ci impedisce di osare con combinazione più insolite, come ad esempio il curry o cardamomo.

La zucca deve cuocere per circa una mezz’ora a 180 gradi e sarà pronta quando la forchetta potrà passarci facilmente attraverso.

Per un altro piatto tipicamente autunnale, consigliamo anche la veloce ricetta salva euro che combatterebbe il colesterolo con ogni delizioso boccone.