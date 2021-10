Alimentarsi in modo sano ed equilibrato è fondamentale per prevenire alcune malattie e fornire al nostro corpo tutti gli elementi necessari per rimanere in salute. Gli esperti consigliano di consumare frutta e verdura di stagione (2 porzioni di frutta al giorno e 3 di verdura), ma anche di inserire all’interno della propria dieta un altro alimento fondamentale. Parliamo del pesce, che grazie alle vitamine, sali minerali e soprattutto agli acidi grassi omega 3, potrebbe aiutare la salute del cuore, dei muscoli e rallentare l’invecchiamento del corpo.

Un pesce dalla forma particolare

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di un pesce di acqua salata, molto diffuso nel Mar Mediterraneo. Viene pescato tutto l’anno ma lo troviamo in abbondanza durante i mesi invernali.

Parliamo della sogliola, che appartiene alla famiglia delle Soleidae. È un pesce molto particolare, caratterizzato da un corpo piatto e da occhi separati, posti in due lati opposti della testa. I suoi colori variano dal grigio al beige e si mimetizza facilmente con la sabbia e il fondale marino. Un pesce, che per la sua forma caratteristica, è spesso confuso con la platessa.

Aiuterebbe a potenziare la memoria e abbassare il colesterolo questo pesce magro ma spesso sottovalutato

Proprio come questo pesce economico che fa bene alla salute, anche la sogliola è ricca di proprietà benefiche per l’organismo. Infatti, aiuterebbe a potenziare la memoria e abbassare il colesterolo questo pesce magro ma spesso sottovalutato.

La sogliola è un pesce leggero (apporta 83 calorie ogni 100 grammi), digeribile e che contiene pochi grassi. Adatto anche all’alimentazione dei bambini. Proprio per queste sue caratteristiche, secondo gli esperti, aiuterebbe ad abbassare i livelli di colesterolo. Mentre l’elevato contenuto di fosforo potrebbe influire positivamente, sulle attività celebrali, potenziare la memoria e la concentrazione.

Inoltre, la presenza degli omega 3 controllerebbe i trigliceridi e la pressione. Fattori fondamentali per evitare le malattie cardiovascolari.

Come si cucina questo pesce

Abbiamo visto come la sogliola sia un pesce magro adatto all’alimentazione dei bambini e a quella di chi segue una dieta a basso contenuto di grassi. È un alimento molto versatile che si presta bene ad ogni tipo di preparazione. Infatti possiamo cucinare la nostra sogliola in padella aggiungendo qualche pomodorino, ma anche al forno con pangrattato e erbe aromatiche. Per un piatto leggero, non dimentichiamo di cucinare i filetti di sogliola bolliti e conditi con un filo di olio, limone e prezzemolo.