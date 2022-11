Un rimedio naturale per idratare la pelle e dire addio a screpolature di mani, viso e talloni

Comincia il freddo ed è fondamentale indossare capi caldi e avvolgenti e garantire alla nostra pelle la giusta protezione, per evitare di avere che viso, piedi e mani secche. Infatti, queste 3 zone, sarebbero le prime a presentare sintomi dovuti alla scarsa idratazione ed alle condizioni climatiche avverse, qualora non adottiamo le adeguate precauzioni. Dal punto di vista estetico non è proprio il massimo vedere la pelle screpolata e ruvida come carta vetrata. Se non soffriamo di determinate patologie, potrebbero contribuire a peggiorare la situazione l’uso di creme sbagliate, non adatte alla nostra epidermide, e lavaggi frequenti con acqua troppo calda. L’alimentazione rappresenta un ottimo punto di partenza per arricchire l’organismo con vitamine e sali minerali, inoltre, potrebbero fare al caso nostro dei prodotti naturali efficaci.

Un rimedio naturale per idratare la pelle e rivitalizzare i capelli

Gli oli essenziali sono dei validi alleati della pelle ed ognuno presenta delle caratteristiche diverse, per contrastare varie problematiche. Non è raro trovarne poche gocce all’interno di cosmetici, bagnoschiuma e lozioni nutrienti, visto le loro proprietà benefiche. Non tutti sanno che l’olio di osmanto è un incredibile olio essenziale dalle mille virtù ed emana un profumo inebriante.

La fragranza è intensa e stupefacente, fruttata e floreale, evoca il profumo fresco dell’albicocca e legno. Contiene eugenolo e geraniolo, principi attivi che potrebbero servire a contrastare infiammazioni della pelle e irritazioni. Ha un effetto idratante, pur essendo molto delicato agisce su screpolature e avrebbe proprietà antinvecchiamento utili per mantenere elastica la pelle. Basterà mescolarne poche gocce con la nostra crema per mani, piedi e volto, massaggiamo per ammorbidire le zone più secche, senza dover risciacquare. In alternativa possiamo usare l’osmanto con altri oli essenziali nutrienti, come quello di rosa mosqueta o oli vegetali di avocado o jojoba.

Questo sarebbe un rimedio naturale per idratare la pelle ma anche per trattare i capelli stressati. Potrebbe rivitalizzarli realizzando un semplicissimo balsamo con 4 gocce aggiunte a dell’olio di cocco. Applichiamo la miscela sulla chioma, prima di lavarli, e lasciamo in posa per almeno un’ora, prima di procedere con lo shampoo.

L’osmanto in cucina e per profumare casa

Questo delicato olio essenziale è un ingrediente molto pregiato per la realizzazione di piatti prelibati, ma assicuriamoci di acquistare quello naturale e biologico al 100%. Dona un aroma fruttato a salse e condimenti, mentre i fiori essiccati dell’osmanto, utilizzati nella medicina tradizionale cinese, potrebbero arricchire con note esotiche il classico tè. Grazie all’incredibile fragranza seducente che sprigiona, molti lo usano per profumare casa con gli appositi diffusori o creando pot-pourri fai da te. In più, sembrerebbe che il suo profumo possa aiutare a rilassarci ed allontanare lo stress, agendo positivamente sulla mente.