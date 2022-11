Come cucinare la verza in modo saporito e leggero con 2 ricette semplici da leccarsi i baffi

A novembre inoltrato finalmente arrivano in tavola, direttamente dall’orto, delle squisite e saporite verdure. Anche se la zucca continua ad essere l’ortaggio versatile tra i più utilizzati in cucina, potremo anche preparare dei deliziosi minestroni con cavoli, broccoli, bietole, coste, cicorie e scarole. Anche cucinati singolarmente potranno diventare dei nutrienti contorni per carne e pesce. In più ci vogliono davvero pochi minuti per cuocere queste verdure, senza dover sacrificare ore davanti ai fornelli.

Non tutti invece sfruttano un’altra importante verdura della famiglia delle Brassicacee, ovvero la verza. Rispetto al cavolo cappuccio ha le foglie increspate e spesse, che qualcuno getta via, ma che sono ideali per realizzare diversi tipi di ricette.

Come cucinare la verza in modo saporito al forno o in padella

Con questa particolare verdura, spesso sottovalutata, possiamo preparare tantissimi piatti, come involtini, minestroni, risotti, pasta ripiena e vellutate. Se siamo alla ricerca di ricette più sfiziose e non troppo caloriche, allora potremo sperimentare 2 piatti unici strepitosi, che faranno gola a tutta la famiglia. La prima ricetta è veloce da preparare, gli hamburger con verza e miglio potrebbero essere surgelati per avere pranzi o cene pronti in poco tempo. Basterà sbollentare 500 g di verza. Dopo averla frullata mettiamola in una ciotola, aggiungiamo 500 g di miglio cotto, parmigiano, uovo, sale, spezie a piacere. Con le mani diamo la forma di mini hamburger e cuociamoli in padella 3 minuti per lato.

Se preferiamo usare il forno, potremo preparare una deliziosa torta salata molto gustosa. Stufiamo 2 cipolle bianche con sale, pepe e 2 rametti di timo. Appena pronte versiamole in una ciotola con le foglie di verza sbollentate, cubetti di carote, 2 tuorli e della ricotta. Quindi mettiamo il composto in una teglia foderata con carta forno inumidita con acqua, cuociamo a 180 gradi per 30 minuti circa.

Benefici e proprietà della verza

La verza, come il cavolo, è fonte di betacarotene, ma è anche ricca di sali minerali, come potassio, calcio e fosforo. Contiene le vitamine A, B, C, E e K, che potrebbero proteggere la vista e la pelle, inoltre potrebbero promuovere un corretto metabolismo e la salute delle ossa. Mentre chi ha problemi alla tiroide o assume anticoagulanti dovrebbe chiedere un parere medico prima di assumere la verza.

Maschera di bellezza fai da te

Molti potrebbero sapere come cucinare la verza in modo saporito, ma non tutti sanno che questa verdura sarebbe ideale per creare maschere di bellezza. Grazie ai nutrienti che possiede potrebbe essere utile per eliminare le impurità della pelle ed il sebo in eccesso. Prima tamponiamo delicatamente sul viso del cotone imbevuto di latte intero e sciacquiamo con acqua tiepida. Laviamo una foglia di verza e schiacciamola con un mattarello, applichiamola quindi sul viso, esclusi occhi e labbra, lasciamo agire per 20 minuti, poi rimuoviamola.