Più belle e al caldo con questi straordinari cappotti morbidi e soffici per l’inverno che spopolano

Ripararsi dal freddo diventa una priorità con l’arrivo imminente dell’inverno e le inevitabili basse temperature. Solo che, spesso, per non patire eccessivamente il gelo non facciamo caso alle tendenze del momento, indossando capi inguardabili.

Gli indumenti quotidiani come piumini imbottiti e giacche che non valorizzano le nostre forme, rischiano di farci apparire poco affascinanti. Il nostro guardaroba dovrebbe rispecchiare la nostra personalità, schiacciando l’occhio alla comodità e anche alla moda. Per definire al meglio il look invernale non possono mancare accessori fashion e smalti di tendenza che mettono in risalto le nostre mani.

Smalti e accessori

Un’attenta e accurata manicure, oltre a rendere la pelle idratata e morbida, dona dal punto di vista estetico una marcia in più. Quest’inverno potremo tingere le nostre unghie con diversi colori trendy davvero sensazionali e raffinati, oppure scegliere tra altre opzioni più originali ed appariscenti. Optiamo su uno stile monocolore bordeaux lucido che tende al marrone, il blu elettrico e l’evergreen nero. Più particolare è l’effetto galassia con le tonalità blu e viola cangiante o l’animalier dallo stile grintoso.

Per essere più belle e al caldo non potranno mancare alcuni accessori per la stagione fredda. In passerella i più grandi stilisti hanno anticipato che i passamontagna, di lana o pizzo, saranno immancabili per riparare il volto.

I cappotti sensuali per essere più belle e al caldo

Saremo sicuramente chic ma contemporaneamente comode e riparate dal freddo con un incredibile capo che si indossa con facilità, il giubbotto, o giacca, di velluto. Morbido, caldo, e decisamente alla moda è questo indumento protagonista della stagione invernale che è simbolo di femminilità. Burberry, Armani, Moschino e tanti altri hanno puntato sulla morbidezza di questo indumento sensuale, dal tessuto lucente.

In realtà, in vetrina troveremo giacche con diversi tipi di tagli, dal blazer, al giubbotto sagomato, piumino, cappotto lungo, anche over, per poter scegliere quello che definisce meglio le nostre forme. I modelli da acquistare sono vari anche a seconda dell’occasione, dal più elegante a quello casual ma sempre estremamente alla moda.

Non manca neanche la giacca dal taglio maschile con le classiche costine verticali che ricordano la moda country. Questa enorme varietà ci darà la possibilità di abbinarli con abiti diversi, sportivi o più formali, senza dover sentire freddo.

Cosa mangiare per riscaldare il corpo e non sentire freddo

Per contrastare il freddo ed evitare i brividi, sarebbero d’aiuto anche alcuni alimenti ricchi di vitamine, proteine e altri nutrienti. Quindi, potremmo preparare dei pasti proteici, che non sono particolarmente grassi e che aiutano a tenere il tono dei muscoli come carni bianche, pesce, uova e legumi.

Sarebbe anche consigliabile aggiungere alle pietanze erbe e aromi, come cipolla, aglio, zenzero e peperoncino, senza dimenticarci della frutta fresca e secca. Le crucifere potrebbero donarci alti quantitativi di vitamina C, invece zucca, patate, barbabietole e spinaci procurerebbero i carotenoidi, utili per il sistema immunitario.