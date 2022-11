Ecco come portare i capelli a 50 anni per snellire e addolcire il viso tondo e fare foto da modelle

Oltre a lamentarci di rughe e imperfezioni varie, spesso, nel guardarci allo specchio, abbiamo da ridire già a partire dai lineamenti del volto.

È chiaro che andando avanti con l’età si possa assistere a qualche cedimento, per cui zigomi e mascella non sono più scolpiti come un tempo.

Ma al di là di questo, a volte i lineamenti sono più morbidi di natura, per cui alcune hanno un viso tondo e altre più squadrato.

In entrambi i casi non manca l’autocritica, ma basta veramente poco per sistemare quelli che consideriamo dei veri e propri difetti.

Se per correggere gli occhi incappucciati bastano determinati colori di ombretto, per addolcire i lineamenti tondeggianti il segreto sta nella chioma.

Nello specifico, ecco come portare i capelli a 50 anni per snellire il viso tondo e renderlo ancora più attraente in foto e dal vivo.

Acconciature e make-up

Per molte, la soluzione principale per aggiustare i lineamenti sta nel ricorrere al trucco e in particolare alla tecnica del contouring.

In tal senso, i punti fondamentali su cui concentrarsi sarebbero i lati delle tempie e del mento, ma anche la zona sotto gli zigomi.

Se invece non abbiamo tempo o voglia di dedicarci ad una sessione di make-up, puntiamo sul taglio o l’acconciatura più adatti a raggiungere l’obiettivo.

Il primo consiglio per sfoggiare un viso più fine e allungato è optare per un taglio con lunghezza da sotto il mento in giù.

Per quanto riguarda lo styling, sarebbe meglio preferire una piega liscia e con la riga in mezzo, così da minimizzare i volumi.

Sul fronte acconciature, invece, l’ideale sarebbe un raccolto che lascia liberi dei ciuffi laterali a incorniciare il viso, spezzandone la rotondità.

Per lo stesso motivo, non insistiamo mettendo continuamente i capelli dietro le orecchie, ma lasciamoli liberi di camuffare i lineamenti.

Questo vale soprattutto per chi ha i capelli lunghi, mentre chi si sente a proprio agio con un taglio corto dovrebbe puntare sul pixie cut.

Oltre ad essere decisamente femminile è un tipo di taglio che non passa mai di moda.

Un’altra valida alternativa è poi il carré, da tenere alto dietro e con ciuffi più lunghi sul davanti.

Tra l’altro, proprio perché si tratta di tagli corti non dimentichiamo il grande vantaggio della loro facile manutenzione.

Insomma, lo spunto giusto se stiamo pensando di cambiare un po’ il look.

In ogni caso, a prescindere da lunghezza, stile e colore preferiti, ricordiamoci di evitare gli errori che danneggiano il cuoio capelluto.

Ecco come portare i capelli a 50 anni per snellire il viso tondo più un trucco per venire bene in foto

Ma andiamo avanti perché i trucchetti per sfinare il viso e alleggerire le linee tonde non finiscono qui.

Addirittura ce n’è uno che non prevede l’aiuto né del make-up né dell’acconciatura e che risulta particolarmente utile quando si tratta di fare foto.

Tutto sta in un semplicissimo è impercettibile movimento, che dovrebbe appunto aiutarci a definire l’ovale del viso.

Al momento dello scatto, dovremmo fare altro che spingere delicatamente la lingua contro il palato.

In questo modo, non solo il mento perderebbe in volume, ma anche le guance dovrebbero risultare più scolpite e definite.