Un bel piatto di pasta al ragù fa venire l’acquolina in bocca a tutti. La pasta al ragù è ottima in padella e ancora più sfiziosa al forno, arricchita da cremosa besciamella.

Anche per chi non mangia carne esistono gustose alternative, in modo da non dover rinunciare a questo primo piatto.

Tra le ricette di ragù vegetale, sono ottime quelle a base di ortaggi, come il sugo finto alla toscana, il ragù di lenticchie, oppure di soia.

Ma ce n’è una davvero insolita e sorprendente, un ragù diverso dal solito che stupirà tutti.

Ecco la ricetta del ragù di nocciole per circa sei persone

a) 180 g di nocciole pelate;

b) 700 ml di passata o polpa di pomodoro;

c) 30 g di porcini secchi già reidratati;

d) 1 o 2 carote;

e) 1 gambo di sedano;

f) ½ cipolla rossa;

g) ½ porro;

h) olio extravergine di oliva q.b.;

i) 1 rametto di rosmarino;

l) a piacere un pizzico di dado vegetale, erbe e spezie preferite.

Preparazione

Far tostare brevemente in una padella antiaderente le nocciole. Bastano pochissimi minuti, non devono assolutamente bruciare. In alternativa si possono acquistare nocciole già tostate.

Tritarle grossolanamente in un mixer o a mano.

Tritare o tagliare le verdure per il soffritto alla brunoise, ossia in cubetti piccoli. Affettare finemente anche i porcini o i funghi preferiti.

In una padella o un pentolino dal fondo spesso e i bordi alti, scaldare l’olio extravergine e far soffriggere le verdure. Quando saranno leggermente dorate, aggiungere i porcini ammollati e le nocciole. Aggiungere un pizzico di sale e lasciar insaporire un minuto.

A questo punto aggiungere la passata di pomodoro e una tazza di acqua calda, oppure di brodo vegetale. Arricchire con rosmarino e a piacere altre erbe e spezie. Consigliamo del timo o dell’alloro.

Coprire e cuocere a fuoco molto lento per circa un’ora. Quando serve, si può allungare con un cucchiaio di acqua calda o brodo e regolare di sale e pepe o peperoncino.

Quando il sugo è pronto, addensato al punto giusto e ben insaporito, spegnere e lasciare un minuto ad asciugare. Rimuovere eventuali foglie d’alloro o rametti di rosmarino.

Qualche consiglio per un ragù diverso dal solito che stupirà tutti

Il ragù di nocciole è perfetto per condire le tagliatelle, maccheroni o fusilli, oppure per riempire cannelloni e farcire lasagne. Ma è ottimo anche su bruschette e crostini. Si può accompagnare con besciamella, tradizionale o vegana. Se avanza si conserva in frigo ed è da consumare in un paio di giorni.

Si possono effettuare varianti, per esempio nella scelta e nella proporzione delle verdure o nell’aggiunta di erbe e spezie. I funghi si possono omettere se non piacciono, o sostituire. Prima di aggiungere la salsa di pomodoro, si può sfumare la base con mezzo bicchiere di vino.