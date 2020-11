Se non si ha idea di che primo piatto preparare per il fine settimana o si ha voglia di cucinare qualche cosa di diverso, è possibile ricorrere alla ricetta delle penne con lenticchie e ragù di verdure. Infatti, sono semplici e veloci da preparare. Preparare questa variante della più tradizionale pasta e lenticchie, inoltre, consente di consumare questi legumi come primo piatto in maniera alternativa. Questa pietanza, inoltre, non richiede l’utilizzo di carne. Il ragù sarà preparato solo ed unicamente con l’utilizzo delle verdure e non del macinato di carne, Può quindi tornare utile anche in caso di presenza di ospiti o parenti vegetariani.

Penne con lenticchie e ragù di verdure semplici e veloci da preparare

Ingredienti per 4 porzioni

100 g di lenticchie secche;

1/2 di cipolla;

100 g di zucca;

2 foglie di salvia;

300 g di penne;

1 zucchina;

1 foglia di alloro;

1 ramo di rosmarino;

3 cucchiaini di pan grattato;

q.b. olio extravergine di oliva;

q.b. pepe;

q.b. sale.

Procedimento

Mettere in ammollo le lenticchie secche all’interno di una ciotola colma di acqua fredda e lasciarle al suo interno per un lasso di tempo di 6-8 ore. Fatto ciò, portare in ebollizione un gran quantitativo di acqua salata per cuocervi successivamente la pasta. Prendere quindi una padella e versare al suo interno due cucchiai d’olio, la salvia, la cipolla tritata, zucca e zucchina dopo averle tagliate a cubetti. A questo punto, non resta che mescolare e cuocere il tutto per all’incirca cinque minuti. Quindi, recuperare la ciotola con le lenticchie e utilizzare un colino per eliminare eventuali impurità. Scolarle bene e porle all’interno della padella, assieme al resto degli ingredienti prima lasciati a cuocere.

Aggiungere un mestolo d’acqua calda al composto e, poi, porvi sopra il coperchio e lasciare a cuocere per 20 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, non resta che salare e aggiungere un pizzico di pepe nero, per poi rimuovere la foglia d’alloro prima disposta e che avrà avuto unicamente lo scopo di insaporire la pietanza. Mentre la pasta cuoce, prendere un tegamino e utilizzarlo per scaldarvi un cucchiaio d’olio e il rametto di rosmarino, che deve poi essere rimosso a sua volta. Infine, aggiungere il pangrattato e lasciarlo dorare. Quindi, scolare la pasta. Versarla nella padella in cui sono state prima cotte le verdure, ormai pronte. Far saltare la pasta, insaporirla e versarci sopra un pizzico di pangrattato, per poi mescolare bene. A questo punto, non resta che servire le portate.

Per approfondire

Le lenticchie cotte si possono congelare?