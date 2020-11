Lo shopping online ormai è entrato a far parte della vita di tutti i giorni. Negli ultimi anni, infatti, è diventato davvero comune comperare qualsiasi cosa sui siti web. La comodità di non doversi recare in negozio alletta i più. E poter prendere ciò che serve direttamente dal proprio divano è un comfort a cui in pochi sono disposti a rinunciare. Questa pratica ha sicuramente i suoi pro, ma ha anche dei forti contro. E questi potrebbero rappresentare un rischio per la salute dei compratori. Infatti, se si compera online in questo modo, si potrebbe andare incontro a un problema molto serio.

Shopping online, ecco il rischio che si corre

Dunque, si è già detto come lo shopping online sia davvero comodo. Ma c’è un’insidia che non tutti conoscono e che potrebbe costare caro, in tutti i sensi. Infatti, si è stimato che esiste una vera e propria dipendenza da shopping online. Addirittura, pare che in Italia ne soffra addirittura il 5% della popolazione. Lo shopping compulsivo, secondo i medici, è una vera e propria malattia, e come tale va trattata.

Ne parla il Presidente dell’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze, Gabriele Melli. Quest’ultimo spiega come lo shopping compulsivo sia una vera dipendenza comportamentale, caratterizzata da un’irrefrenabile pulsione nel voler comprare tutto, anche le cose più inutili. E secondo l’esperto, a lungo andare il rischio è quello di entrare in un circolo in cui l’acquisto rende più lieve il dolore che una persona prova. E se si compera online in questo modo, si potrebbe andare incontro a un problema molto serio.

Come si può prevenire o, in caso, curare?

La prevenzione dovrebbe partire dall’educazione sicuramente, avvicinandosi allo shopping online senza mai esagerare. Solo in questo modo si potrebbero contenere i rischi più seri. Dunque, anche la società deve avere un ruolo importante. E le famiglie, nei casi in cui si accorgano che i figli esagerano, dovrebbero intervenire con le terapie per fermare questa dipendenza.

Una volta che lo shopping è ormai compulsivo, invece, l’unico modo per curare questa patologia è con la terapia. Lo shopping compulsivo, secondo Melli, infatti, è una malattia, e come tale va trattata.

