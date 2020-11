Il mondo che ruota attorno alla cura e alla salute degli animali domestici è sempre in crescita. Rispetto agli anni precedenti, infatti, sono tantissime le novità che rendono sempre più semplice la vita dei cani, dei gatti e di tutti gli animali che abitano le case degli italiani.

Oltre a una vasta gamma di prodotti, negli ultimi anni si è vista una crescita esponenziale di negozi che si occupano esclusivamente di animali domestici.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

L’importanza dell’igiene orale

Oltre alla giusta importanza che tutti i padroni mettono nella salute generale del proprio animale, cane o gatto che sia, bisogna fare attenzione a non dimenticare l’importanza dell’igiene orale. Se non curata come si deve, diverse malattie e infezioni fastidiose potrebbero comparire, come ad esempio la piorrea. In casi rari queste infezioni sono anche pericolose e dunque l’attenzione deve essere massima.

Per questo non andrebbe sottovalutata l’importanza del dentifricio pensato proprio per i cani. Infatti, sembra incredibile, ma il dentifricio per cani esiste e si può preparare anche a casa.

Oltre agli stick, ovvero i bastoncini commestibili, che hanno sicuramente delle qualità, tra le quali profumare l’alito, ci sono altri accorgimenti da prendere in considerazione. Sono tanti i produttori che hanno messo sul mercato dentifrici esclusivi per i cani.

Al padrone dunque resta semplicemente l’imbarazzo della scelta, dopodiché sarà in grado di proteggere il proprio animale da infezioni fastidiose.

Come prepararlo da soli

Nel caso non si voglia acquistare il prodotto, esiste anche la possibilità di poterlo produrre a casa e di avere un dentifricio fai da te efficace, e ovviamente, più economico. Il lato positivo di prepararlo a casa sta nel sapere esattamente quali ingredienti il cane andrà a ingerire.

Infatti al contrario degli umani, i cani non sanno che il dentifricio va sputato. È, dunque, essenziale che tutti gli ingredienti presenti nel dentifricio siano per lui commestibili.

Oltre a un bicchiere di acqua e brodo, e non più di un cucchiaio di bicarbonato, si può aggiungere un pò di freschezza. Il risultato si raggiunge con una foglia di menta o con olio di cocco.

Sembra incredibile ma il dentifricio per cani esiste e si può preparare anche a casa, e una volta provato l’igiene orale del nostro amico a quattro zampe ringrazierà.