Un rafforzamento della tendenza rialzista in corso potrebbe spingere molto in alto le azioni FNM. Attenzione, però, ai supporti

L’ultimo anno non è stato molto brillante per il titolo FNM. Nel settore italiano dei trasporti, infatti, è stato il peggiore con una perdita di oltre il 20%. Un livello doppio rispetto a quella del settore di riferimento che ha visto una perdita del 10%.

Allo stato attuale l’impostazione della tendenza in corso è rialzista, ma nel corso delle ultime settimane sta mostrando chiari segnali di debolezza. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno rotto al ribasso il forte supporto in area 0,545 euro, muovendosi in un movimento laterale che ha come base area 0,4881 euro.

A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo l’obiettivo più vicino si potrebbe andare a collocare in area 0,694 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe essere individuata in area 0,843 euro. Quindi, un rafforzamento della tendenza rialzista in corso potrebbe spingere molto in alto le azioni FNM.

Al ribasso, invece, potrebbe essere molto probabile un ritorno quanto meno in area 0,4 euro.

La valutazione del titolo FNM

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato, il titolo FNM risulta essere sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Inoltre, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Di particolare interesse è anche il rendimento del dividendo distribuito dalla società che negli anni scorsi, fatta eccezione per il 2020 e 2021, è stato di circa il 4%. Le previsioni degli analisti per i prossimi 3 anni parlano di un rendimento che dovrebbe aggirarsi intorno al 6%.

Un importante punto di forza è la crescita prevista per i prossimi anni. Secondo le previsioni degli analisti che si occupano del titolo, infatti, la crescita è un punto di forza per la società. D’altra parte, secondo quanto comunicato dalla società, sebbene in crescita il volume di traffico non ha ancora superato i livelli pre-pandemia.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo FNM il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione dell’80% circa.

Il titolo FNM (MILFNM) ha chiuso la seduta del 30 maggio a quota 0,523 euro, in rialzo dello 0,97% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

