Dopo aver segnato una serie di barre settimanali al ribasso (8 per la precisione) come non se ne vedevano da 3 anni, le quotazioni di FNM sono ripartite al rialzo.

A breve, però, il titolo potrebbe andare a scontrarsi con una forte resistenza. Quanto accadrà potrebbe condizionare a lungo l’andamento delle quotazioni. Quindi, la chiusura settimanale potrebbe mettere a dura prova la forza dei tori sul titolo FNM.

Come si vede dal grafico, infatti, il titolo ha quasi raggiunto la forte resistenza in area 0,545€ (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe favorire un ulteriore allungo rialzista il cui obiettivo più probabile si trova in area 0,694 euro. La massima estensione del rialzo, invece, si troverebbe in area 0,84 euro.

La mancata rottura della resistenza, invece, potrebbe provocare un ritracciamento i cui obiettivi più probabili potranno essere calcolati solo a inversione avvenuta.

La valutazione del titolo FNM

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato, il titolo FNM risulta essere sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Inoltre, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Di particolare interesse è anche il rendimento del dividendo distribuito dalla società che negli anni scorsi, fatta eccezione per il 2020 e 2021, è stato di circa il 4%. Le previsioni degli analisti per i prossimi 3 anni parlano di un rendimento che dovrebbe aggirarsi intorno al 6%.

Un importante punto di forza è la crescita prevista per i prossimi anni. Secondo le previsioni degli analisti che si occupano del titolo, infatti, la crescita è un punto di forza per la società. Lo dimostra l’andamento previsto per i prossimi tre anni: 114% per il 2023. Un aspetto negativo, invece, è legato alla sua situazione finanziaria.

Secondo gli analisti che coprono il titolo FNM il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione dell’80% circa.

Il titolo FNM (MILFNM) ha chiuso la seduta del 16 marzo a quota 0,517 euro in rialzo dell’1,37% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

