La nostra casa di solito rispecchia il nostro carattere e i nostri gusti. Renderla piacevole esteticamente è l’obiettivo che abbiamo quando l’arrediamo. Ogni stanza, anche piccola, potrebbe essere bella e funzionale con piccoli accorgimenti. Se si dispone di un bel budget si ha più libertà nello scegliere l’arredamento. Con una disponibilità ridotta potremo ottenere lo stesso buoni risultati, magari aiutandoci col fai da te.

Se abbiamo un giardino, sicuramente avremo scelto con cura belle piante rampicanti o da fiore. Per renderlo ancora più accogliente e grazioso basterebbero alcuni oggetti. Vediamo come fare.

Riciclo creativo per il giardino

Non è necessario comprare molti oggetti per il nostro spazio esterno. Per esempio, se abbiamo messo da parte alcuni vasi di terracotta possiamo realizzare un piccolo faro. Ci occorrono:

3 vasi di terracotta di misura leggermente diversa;

un sottovaso;

vernice colorata;

colla;

una lanterna di latta o altro materiale;

lampadine a batteria o lumino.

Capovolgere il vaso più grande e impilare gli altri via via, incollando il bordo interno. Dipingerli come più piace, con un unico colore oppure differenziando quello dei bordi. Dipingere se si vuole anche una porticina in basso e delle finestre. Dopo aver fatto asciugare la pittura, incollare un sottovaso in cima e a sua volta anche la lanternina in mezzo. Attorcigliare le lucine oppure inserire nella lanterna un lumino a batteria o a cera.

Per abbellire un giardino pieno di piante da fiore si possono realizzare queste idee fai da te spendendo pochi soldi

Se disponiamo di alcuni lumi piccoli a ricarica solare, invece di inserirli nel terreno potremmo usare i vasi di terracotta. Inserirli rendendoli stabili con l’aiuto di sassolini all’interno del vaso o del gesso.

Per creare invece una mangiatoia o abbeveratoio per uccellini, basterà incollare un vaso capovolto su un sottovaso con la parte concava rivolta in basso. Incollare un altro vaso con l’apertura in alto sul fondo del primo e posizionare un altro sottovaso in cima. Qui verseremo acqua o semi per gli uccellini. Possiamo dipingere il tutto con i colori preferiti.

Infine, se abbiamo uno spazio lasciato libero, potremo creare un finto pozzo. Basterà recuperare alcuni copertoni da verniciare e impilare. Dentro metteremo della terra e pianteremo dei fiori. Ai lati servirà inserire due bastoni a cui ne legheremo un altro posto in orizzontale. Adesso basterà prendere un secchio di plastica e appenderlo in mezzo a questo bastone con una cordicella.

Per abbellire un giardino pieno di piante si possono quindi usare materiali di recupero o vasi vuoti risparmiando un po’ di soldi.

Lettura consigliata

Alcune idee per rinnovare la camera da letto spendendo pochi soldi non solo dipingendo le pareti o cambiando i tappeti