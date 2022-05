Nella prima seduta della settimana le Borse europee sono state orfane di Wall Street. Gli Stati Uniti oggi hanno festeggiato la festa del Memorial Day e quindi la Borsa USA è rimasta chiusa. L’assenza degli investitori di Oltreoceano ha ridotto le attività di investimento anche sui mercati europei. Oggi le Piazze azionarie del Vecchio Continente hanno avuto una seduta a ritmo ridotto, ma ciò non ha impedito ai listini di chiudere in territorio positivo.

L’inflazione in Europa ha catalizzato l’attenzione degli investitori oggi attivi. Oggi Eurostat ha diffuso il dato dell’inflazione tedesca in attesa di quello importantissimo di domani in Europa. Se il buondì si vede dal mattino, domani potrebbero non arrivare buone notizie sul fronte dei prezzi al consumo nel Vecchio Continente.

Il dato di oggi ha confermato che l’inflazione in Germania continua ad accelerare. La lettura preliminare di maggio ha misurato un’inflazione a Berlino del 7,9% su base annua rispetto al precedente valore del 7,4%.

Philip Lane, capo economista della BCE, ha confermato oggi una probabile doppia manovra sui tassi tra luglio e settembre. Secondo Lane la Banca centrale europea interverrà sul costo del denaro a luglio dello 0,25% e a settembre di un altro 0,25%.

A Piazza Affari pioggia di acquisti su 2 titoli e la Borsa si scalda in vista del possibile rally estivo

Anche se i mercati azionari vedono i rialzi delle banche centrali come fumo negli occhi, oggi comunque le Borse europee hanno chiuso in positivo. Nonostante la chiusura di Wall Street comunque è arrivata una spinta dalla Borsa USA grazie alla strepitosa chiusura venerdì. Così oggi, alla fine della giornata, l’indice Euro Stoxx 50 ha chiuso con un rialzo dello 0,8%. La Borsa tedesca ha terminato la seduta con lo stesso apprezzamento percentuale, mentre la Borsa di Parigi ha guadagnato lo 0,7%. Invece ha fatto un po’ fatica la Piazza di Londra che ha finito le contrattazioni con un leggero rialzo dello 0,2%.

Piazza Affari ha chiuso in linea con le altre principali Piazze europee. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in rialzo dello 0,7% terminando a 24.808 punti. La Borsa è partita bene in avvio di seduta. Tuttavia, dopo un’ora di contrattazione, i prezzi hanno perduto terreno probabilmente su vendite dovute a prese di beneficio. Dopo una navigazione tranquilla durata tutta la mattinata, nel pomeriggio i prezzi hanno ripreso a salire trascinati al rialzo anche da alcuni titoli.

Rialzo oltre il 4% per due blue chip

Interpump è stata la protagonista della giornata tra le blue chips con un rialzo del 4,4%. Alcuni giorni fa la società ha annunciato un buy-back, ovvero il riacquisto di 1 milione di azioni proprie.

Forte rialzo anche per Moncler che ha chiuso con un guadagno del 4,2%. Probabilmente gli acquisti a pioggia sono arrivati sul titolo anche grazie all’allentamento delle restrizioni in Cina nell’area di Shanghai a causa della pandemia. Per Moncler il mercato cinese è molto importante.

A Piazza Affari pioggia di acquisti anche su Telecom Italia e Poste Italiane. Telecom Italia ha guadagnato il 3,1% grazie alla notizia dell’intesa per l’avvio della rete unica TIM-Open Fiber. Poste Italiane ha guadagnato in 2,2%. L’avvio del programma di acquisto di azioni proprie fino a 2,6 milioni ha aiutato la performance del titolo.

Approfondimento

Il punto sui mercati