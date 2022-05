Queste vecchie monete in lire possono valere veramente una fortuna quindi andiamo a frugare nei cassetti di genitori e nonni

La lira è ormai scomparsa dai nostri portafogli da oltre 20 anni, ma alcune monete possono avere un valore molto alto per i collezionisti. Delle vecchie 200 lire prodotte in determinati anni possono valere molto e per alcuni esemplari i collezionisti potrebbero sborsare fino a 850 euro. Perciò vale sempre la pena andare a frugare nei cassetti di genitori e nonni alla ricerca di vecchie lire.

La Zecca coniò per la prima volta le 200 lire nel 1977. La prima versione di prova fu di poco più di un migliaio di esemplari e queste hanno il valore maggiore per i collezionisti. Chi possiede queste vecchie monete in lire potrebbe avere tra le mani una piccola fortuna in euro. Infatti furono coniate in soli 1.500 esemplari e perciò sono una moneta rara a tutti gli effetti. Per capire se si è in possesso di uno di questi esemplari, occorre guardare il rovescio della moneta dove viene riportata la scritta 200 lire. Guardando la scritta in basso sulla destra, ci deve essere riportata la parola “prova”, inserita tra i due denti dell’ingranaggio.

Una delle monete con questa scritta, può arrivare a valere 850 euro se fior di conio. Se la moneta è di splendida qualità il valore si dimezza, ma comunque rimane attorno a 400 euro. La moneta da 200 lire del 1977 senza la scritta prova ha comunque un valore tra 50 centesimi e 1 euro. Se è fior di conio può arrivare a valere 3 euro.

Anche le 200 lire del 1978 definite mezzaluna potrebbero avere un valore interessante. Sono chiamate così perché il collo della testa di donna ha un lieve difetto che sembra una mezzaluna. Questo errore di produzione fa aumentare notevolmente di valore queste monete. Se le 200 lire sono fior di conio possono quotare fino a 200 euro, se sono in splendida condizione il valore scende a 100 euro. Se questa moneta è in buone condizioni, qualità BB (molto bella), allora raggiunge una quotazione anche di 50/60 euro. Le 200 lire del 1978 con il livello di usura B hanno un valore di circa 30 euro.

Sempre un errore di conio nel 1979 produsse una serie di monete definite testa pelata. Infatti il problema nella stampa fa apparire la testa della donna senza capelli. In questo caso la moneta se è fior di conio può valere fino a 140 euro, mentre se è in ottime condizioni potrebbe valere anche 75 euro.

Anche tra i 2 euro ci rarità

Nonostante gli euro siano abbastanza recenti, può capitare che anche queste monete possano essere rare. Ci sono alcune monete di 2 euro con l’effige del Papa che possono arrivare a valere anche 180 euro.

Probabilmente è interessante sapere che alcuni di questi rari esemplari da 2 euro sono ancora in circolazione. Magari qualcuno potrebbe averle utilizzate anche ultimamente per pagare il caffè o la colazione al bar. Quindi ogni volta che ci capita tra le mani una moneta da 2 euro con l’effige del Papa vale la pena controllare la data di conio.

